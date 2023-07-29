Протесты в Израиле из-за судебной реформы: подробности

Протестующие в Израиле. Фото: Reuters

В Израиле продолжаются протесты из-за попытки Правительства внести изменения в судебную реформу. Ситуацию усложняет то, что резервисты армии угрожают отказаться от службы.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Отмечается, что изменения в судебную реформу разделили общество на два лагеря. Одни поддерживают судебные изменения и считают, что они помогут противостоять левой пристрастности в решениях неизбранного суда. В то же время критики говорят, что это ослабит демократию.

Армия Израиля особенно обеспокоена тем, что изменения в судебной системе спровоцируют преследование офицеров со стороны Международного суда.

Поэтому, как сообщается в издании, в этом месяце около 10 тысяч резервистов подписи публичное письмо. В частности, в нем они заявили об отказе от службы, если правительство сделает первый шаг к принятию изменений судебной реформы.

"Нет другого выхода, кроме как отказаться от услуги. До сих пор демонстрации провалились: правительство все равно пошло вперед. Нам придется принимать более жесткие меры", — сказал один из генералов армии Израиля.

Что известно о протестах в Израиле

Известно, что массовые протесты в Израиле начались в январе этого года. Тогда в правительстве заявили о том, что планируют пересмотреть судебную реформу.

Она, прежде всего, предусматривает, что парламентское большинство будет определять выбор судей Верховного суда. Сам же суд потеряет возможность отменять решение Правительства.

В понедельник, 24 июля, стало известно о том, что Правительство Израиля официально ввело в действие первую часть судебной реформы, предложенной Нетаньяху. Оппозиция в это время бойкотировала голосование, компромисса добиться не удалось.

Напомним, в Израиле врачи объявили 24-часовую акцию протеста. Причина — судебная реформа Биньямина Нетаньяху, которую все равно приняли даже после того, как начались масштабные забастовки по всей стране. Протестующие проводили митинги в Иерусалиме и Тель-Авиве в ночь на 24 июля.