Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

Президент Израиля Кнессета Ицхак Герцог. Фото: google.com

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук вызван в МИД Израиля для "разъяснительной беседы". Поводом стала публикация на странице посольства в Facebook, в которой резко критиковалось сотрудничество Иерусалима и Москвы.

О чем идет речь в публикации

Там, среди прочего, было сказано: "Вынуждены с сожалением отметить, что нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией. Свидетельством тому могут служить как неоднозначные события, произошедшие с начала 2023 года, так и почти полное отсутствие гуманитарной помощи Израиля Украине".

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Публикация произвела буквально эффект разорвавшей бомбы и породила чудовищный скандал. Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн, не так давно побывавший в Киеве отреагировал так: "Это очень серьезное обвинение. При всей сложности наших отношений с Россией Израиль с первого дня войны выступал на стороне Украины, публично высказываясь в защиту ее суверенитета и территориальной целостности и голосуя на международных форумах за резолюции с осуждением действий РФ".

Давайте разбираться, что произошло и каковы причины.

Дипломатия

Действительно, с первых дней вторжения Израиль осудил его, поддержал территориальную целостность Украины и голосовал за все проукраинские резолюции и решения в ООН. Тут придраться не к чему.

Но при этом, Иерусалим не присоединился к санкциям (только неофициально), хотя в отношении оружейного экспорта он соблюдается уже давно, минимум с 2015 года.

Кроме этого, вдруг в мае появилось сообщение об открытии в Иерусалиме "консульского отдела" российского посольства. Дескать, для облегчения оказания услуг российским гражданам, проживающим в районе Иерусалима. Для этого мэрия израильской столицы даже отвела "земельный участок". Вот этого вообще никто не понял — пока весь мир пытается отгородиться от агрессора, Израиль выделяет ему земельный участок в своей столице.

Гуманитарная помощь

С первых дней вторжения Израиль открыл во Львове полевой госпиталь, поставлял продукты, медикаменты и материалы гуманитарного характера для гражданских нужд. Но в весьма ограниченных объемах. Львиная доля такой помощи из Израиля была собрана и отправлена ВОЛОНТЕРАМИ. Государство не имело к этому никакого отношения.

Более того. Во время визита министра Коэна в Киев Украине была обещана кредитная линия на 200 миллионов долларов под гарантии Иерусалима. Это совершенно незначительная сумма для Израиля и вовсе не подарок (напомню, что речь идет о КРЕДИТЕ). Но до сих пор (а визит состоялся в середине февраля этого года) ничего не сделано. В Иерусалиме оправдываются изриальской бюрократией, но это звучит нелепо — какие тут "государственные гарантии", если все упирается в исполнителей. Кроме того, Израиль выделил помощь на ликвидацию последствий Каховской катастрофы, но тут речь идет вовсе о смехотворной сумме — три миллиона шекелей (примерно 815 тысяч долларов). Иерусалим вполне мог себе позволить куда большую сумму без особого ущерба для бюджета. Это выглядело бы и разумно и благородно. Можно вспомнить, что израильские спасатели оказались в Турции после катастрофического землетрясения одними из первых и ни о какой бюрократии речи не шло.

Военная помощь

Тут есть два важных момента.

Первый: Иерусалим всегда говорил о неких "особых отношениях", существующих между Израилем и Россией по сирийскому вопросу. Мол, россияне не препятствуют действиям израильской авиации в Сирии, за это Израиль не поставляет Украине летальное (да, впрочем, никакое, оружие). Но! Израиль в ответ рассчитывал, как минимум, на такую же политику Москвы в отношении своего злейшего врага, Ирана, а Россия поставляет ему боевые самолеты, а через российскую базу Хмеймим в Сирии идет переброска оружия для террористов. Это, как минимум, выглядит неравноценно.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кроме того, после мятежа Пригожина и полной утраты (хоть и на сутки) управления в РФ, даже подростку становится ясно, что любые договоренности с режимом, который чуть не рухнул от очень ограниченного по масштабам и количеству участников мятежа, весьма иллюзорны.

Второй: В РФ огромная еврейская община (минимум полмиллиона человек, имеющих право на репатриацию и десятки тысяч с израильским гражданством) и Израиль чувствует свою ответственность за этих людей. Они, по сути, на положении заложников. Но тут возникает вопрос: зачем тогда Израиль отменил процедуру экстренной репатриации для российских евреев? Сейчас очередь на подачу документов составляет минимум год, а в россии нельзя прогнозировать ничего даже с шагом в одну неделю.

Еврейская община. Фото: google.com

Третий: В Израиле заговорили о том, что израильское оружие может с поля боя попасть в руки россиян, а оттуда в Иран. Это опасение не беспочвенное, такое было с теми же "Джавелинами". Но тут есть простой выход: не поставлять "оружие поля боя". Есть масса других образцов — радары, антидроновые системы, системы наблюдения и связи, ПВО и прочее, что можно было бы использовать вдали от линии фронта.

Отдельно скажем про "Железный купол". Два американских сенатора обратились с письмом в Пентагон с требованием передать Украине две батареи этой системы, которые находятся в США. Дескать, Израиль не дает разрешения на их передачу. Но в комиссии кнессета (израильского парламента) по иностранным делам и обороне утверждают, что никакого запроса от Вашингтона не получали.

Пусковая установка "Железного купола". Фото: google.com

Впрочем, справедливости ради, отметим, что с фронта периодически приходят фото-видео свидетельства о появлении там образцов израильского оружия. Той же кассетной мины М-970 (120 мм), которую производит только израильский оружейный концерн IMI.

Если подытожить все вместе. Позиция Израиля странная — не нейтральная, но и не ярко выраженная. Классическая попытка усидеть на двух стельях. Многие политики опасаются, что это может привести к сильному осложнению отношений с Вашингтоном, который возглавляет антироссийскую коалицию. А вот это уже гораздо серьезнее, чем посты на странице украинского посольства.