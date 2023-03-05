Помощь Литвы Украине: маленький гигант

Хронология храбрости и решительности Литвы

Мария Кагал Редактор международного отдела

Литва вместе с другими странами Балтии активно поддерживают Украину с начала вторжения россии. Эмилия Пундзюте-Галлуа, ученая литовского Университета Витаутаса Магнуса, описывает хронологию храброго противостояния Литвы трем мировым автократиям. Оригинал ее статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Как Литва возглавляет усилия ЕС и НАТО, направленные против россии

В 2008 году в рамках "брендинга нации" — попытки придать стране легко узнаваемую идентичность — литовские специалисты по коммуникациям придумали слоган "Литва — храбрая страна". Тогда политическая элита страны была настроена скептически, но сейчас она идентифицирует себя с этим слоганом практически инстинктивно. Действительно, маленькая балтийская страна с населением менее 3 миллионов, которая находится на границе ЕС, с 2020 года противостояла трем авторитарным режимам: беларуси, Китаю и особенно россии.

Вильнюс на всех фронтах

Все началось в августе 2020 года, когда после сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, повлекших массовые протесты и жестокие репрессии, Литва приняла лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и тысячи ее сторонников, бежавших от диктатуры александра лукашенко. Тихановская выбрала Вильнюс домом для своего правительства в изгнании.

В ответ режим лукашенко организовал беспрецедентный миграционный кризис в регионе, используя государственные учреждения для выдачи туристических виз потенциальным мигрантам из Африки и Ближнего Востока, размещая их в минскую, а затем вывозя на литовскую, польскую и латвийскую границы. Те, кто не смог пересечь границу, подвергались насилию со стороны белорусских властей.

Год спустя, в ноябре 2021 года, Литва решилась принять экономическое представительство Тайваня под названием "Тайванское представительство", а не "Тапей", как это было в других странах Европы. Это вызвало гнев Китая, изъявшего литовскую продукцию из таможенных списков и сокративший уровень литовского дипломатического представительства в стране. Руководство страны не прогнулось.

Вторжение россии в Украину в феврале 2022 года не просто шокировало литовское общество, оно вызывало страх: после 45 лет пребывания под советским режимом литовцы легко идентифицируют себя с украинцами, ставшими жертвами российских зверств. Это также спровоцировало ощущение необходимости проявить солидарность со страной, подвергшейся жестокому нападению, и наказать агрессора.

Беспрецедентная поддержка

В ответ литовцы принимали украинских беженцев, организовывали гуманитарную помощь и собирали средства в поддержку украинских военных. Верующие страны молились за мир, разговаривавшие на русском языке звонили гражданам россии, чтобы объяснить, что на самом деле происходит в Украине, и подстрекали к противостоянию войне.

Вильнюс, 2022 год. Фото: Vilnius Municipality/Facebook

Литовцы не действовали самостоятельно: как всегда, они консультировались со своими союзниками по НАТО и ЕС (Литва вступила в обе организации в 2004 году), но в евроатлантических кругах литовские чиновники являются одними из самых активных и решительных.

Литва была одной из первых стран, закрывших свое воздушное пространство для российских самолетов. Страна также боролась за жесткие санкции против путинского режима, включая прекращение закупки российского бензина и газа и закрытие морских портов для судов, зарегистрированных в россии.

В марте 2022 года парламент Литвы принял резолюцию с призывом к Организации Объединенных Наций установить бесполетную зону над Украиной — одно из неотложных требований президента Зеленского в начале конфликта. В мае была принята еще одна резолюция, которая называет войну геноцидом, а россию — "террористическим государством".

В начале апреля, после разоблачения зверств, совершенных русскими войсками, Литва выслала русского посла из Вильнюса и отозвала своего посла из москвы (тогда из Европы было выслано около 200 российских дипломатов, но, в отличие от Литвы, они не были послами). Литва также является одной из стран, начавших процесс, направленный на то, чтобы россияне, признанные виновными в военных преступлениях, включая их лидеров, предстали перед международными судами.

Некоторые действия были символическими, но, тем не менее, мощными: мэрия Вильнюса переименовала дорогу, ведущую в российское посольство, в "улицу украинских героев". По всей стране власти демонтировали памятники, посвященные еще не демонтированным советским "освободителям".

Акция в поддержку Украины в Литве 24 февраля 2022 года. Фото: Unsplash

В некоторых случаях литовские власти даже были вынуждены притормозить: 17 июня таможенники страны остановили некоторые санкционные российские товары, направлявшиеся в калининград, российский анклав, которые должны были пройти транзитом через литовскую территорию. москва разозлилась, что привело к опасениям по поводу эскалации конфликта. В ответ Европейская комиссия предоставила дополнительные разъяснения по санкционным требованиям и разрешила перевозку.

В октябре 2022 года начальник штаба вооруженных сил Литвы предупредил правительство, что оно не сможет передать Украине часть вооружения, поскольку оно необходимо для обороны самой Литвы. Литовская армия уже предоставила Украине военную помощь на сумму, эквивалентную 200 миллионам евро, что составляет не менее 13% годового оборонного бюджета.

Деликатный вопрос для граждан россии

Главный советник президента по национальной безопасности Кестутис Будрис недавно подчеркнул важность устойчивости гражданского общества перед лицом иностранного влияния. По его словам, некоторые литовцы все еще уязвимы к теориям заговора и фейковым нарративам, часто созданным россией, которые необходимо выявлять и опровергать. Хотя эти усилия понятны, существует также риск того, что столь сильная официальная позиция может способствовать самоцензуре и умолчанию иных мнений.

С советских времен в трех странах Балтии проживает значительное количество российских меньшинств. В Литве они составляют менее 6% населения по сравнению с 25% в Латвии и 24% в Эстонии. С начала войны они не проявляли особой активности, то ли потому, что хорошо интегрированы, то ли потому, что не считают, что сейчас удачный момент для того, чтобы публично заявить о своей поддержке российского правительства.

Существует также недавняя российская диаспора, состоящая из диссидентов, поселившихся в этих странах Балтии после 2014 года и в большем количестве после февраля 2022 года.

Вильнюс также стал местом ежегодного собрания Форума свободной россии, объединяющего известных противников путина, таких как Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский, Михаил Ходорковский и многие другие. Это движение в значительной степени поддерживается литовскими политическими классами, которые питают надежду на демократическую и свободную россию.

Несмотря на поддержку российских диссидентов ситуация в Литве остается деликатной. В сентябре 2022 года литовские власти (как и латвийские и эстонские) закрыли границы для россиян, спасавшихся от призыва в армию. Логика была проста: есть готовность принимать политических диссидентов и выступающих против войны, но не тех, кто в первую очередь заботится о собственной безопасности.

Ответственность, которую несут российские граждане за войну, и место, которое должна занимать российская культура в общественной жизни Литвы, тоже предмет дискуссий.

Акция в поддержку Украины в Вильнюсе, февраль 2022 года. Фото: Unsplash

Группа экспертов, собранная Министерством культуры, решила переименовать "русский театр Вильнюса" в "Старый театр Вильнюса". Некоторые не согласились с этим шагом, поскольку театр был одним из редких мест, где можно было встретить русскую культуру, свободную от влияния путина. Но реакция была сдержанна, как и в случае с решением Национальной оперы "временно воздержаться от публичного исполнения произведений российских авторов, поскольку культура в россии слишком тесно связана с агрессивной политикой этой страны".

Баланс между безопасностью и свободой всегда трудно установить, как сказал бы ученый Марк Неоклеус. Для Литвы, находящейся практически на линии фронта войны, это еще сложнее: россия стала экзистенциальной угрозой, объясняющей стремление литовцев "секъюритизировать" все более повседневные темы.

Дипломаты страны хотят сплотить больше государств для защиты демократических ценностей на европейском и глобальном уровнях. Если этот проект будет успешным, он создаст контекст, в котором фундаментальные свободы будет легче защищать — как на международном, так и на национальном уровне.

Эмилия Пундзюте-Галлуа, научный сотрудник Университета Витаутаса Магнуса (Каунас), Литва, ассоциированный доктор Центра изучения и исследований административных и политических наук (CERSA), Университет Париж 2 Пантеон-Ассас

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