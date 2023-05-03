Выборы в Турции 14 мая — все детали

Кемаль Кылыдароглу выступает перед своими сторонниками. Фото: REUTERS/Alp Eren Kaya

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президентские выборы в Турции пройдут уже 14 мая. По недавним опросам, нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу идут нога в ногу — неужели Эрдоган в конце концов покинет президентский пост?

Об этом пишет издание Politiko.

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Авторитаризм против демократии

Имидж президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, когда-то называвшегося образцом "мусульманского демократа", способного вдохновить весь исламский мир, кардинально изменился.

В начале 2000-х его воспринимали как харизматичного бывшего футболиста, который может сбалансировать исламизм, парламентскую демократию, прогрессивное благосостояние, членство в НАТО и реформы, ориентированные на ЕС.

Однако, с приближением решающих выборов 14 мая, Эрдоган воспринимается как авторитарный лидер, вызывающий раскол в обществе, централизовавший власть, арестовывающий оппонентов и контролирующий СМИ и судебную систему.

Оппозиция проводит кампанию по отмене президентской системы Эрдогана и установлению новой, плюралистической парламентской демократии. Главный оппонент Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, называет возобновление турецкой демократии первоочередной задачей предвыборной гонки.

Позиция оппозиции

На выборах, где доминирует обеспокоенность стремительным ростом стоимости жизни в Турции, разговоры о возобновлении демократии могут не привлечь внимание общественности.

Лидер оппозиции Кылычдароглу получил поддержку, предупредив о стремительном росте цен на товары повседневного потребления, такие как лук, и связав это с политикой президента Эрдогана.

Действительно, в октябре прошлого года годовая инфляция достигла рекордного уровня в 85,5%, а в марте составила чуть более 50%. Турецкая лира упала до 19,4 за доллар с примерно 6 за доллар в начале 2020 года.

Кемаль Кылыдароглу, лидеры других оппозиционных партий и мэры городов поздравляют своих сторонников. Фото: REUTERS/Alp Eren Kaya

Однако главный манифест оппозиции сосредотачивается на правовых реформах, направленных на ограничение власти президента, включая ограничение одним сроком и усиление парламента. И эксперты считают, что эти вопросы находят отклик у избирателей, связывающих их с экономическим кризисом и эрозией демократии в условиях единоличного правления.

Кылычдароглу позиционирует себя как инклюзивный лидер, опирающийся на широкий спектр талантов, а также публично объявивший себя членом религиозного меньшинства Турции — алевитов. Он позиционирует себя как плюралистическое противоядие против поляризационной политики Эрдогана.

Позиция (единоличной) власти

Многие аналитики указывают на протесты в парке Гези 2013 как на поворотный момент, когда президент Турции Эрдоган начал централизовать власть вокруг себя. Митинги, сопровождавшиеся насилием, привели к общенациональному протесту против его кумовства и тактики сильной руки.

Однако именно попытка переворота в 2016 году наконец подтолкнула Эрдогана к проведению референдума о переходе в президентскую форму правления. Тогда он победил с небольшим преимуществом, но оппозиция оспаривает этот результат.

Несмотря на недостатки президентской системы для Эрдогана, такие как требование набрать 50% голосов, чтобы остаться на должности, он продолжает удерживать власть, формируя коалиции с все более экстремистскими партнерами.

Президент Турции Эрдоган выступает перед своими сторонниками. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Он представляет себя как голос большинства, проповедуя исламские приличия и семейные ценности, одновременно демонизируя своих оппонентов как террористов или пешек Запада.

Оппоненты Эрдогана стараются не выглядеть как реакционные голоса старой элиты, позиционируя предложенную ими конституционную реформу как создание "по-настоящему плюралистической демократии", которой никогда не существовало раньше. Однако они все еще сталкиваются с нелегкой борьбой против боевых инстинктов Эрдогана и его крепкой хватки за власть.

Что будет делать Эрдоган в случае проигрыша

Предстоящие выборы в Турции вызвали интенсивные обсуждения, может ли президент Эрдоган сфальсифицировать результаты, учитывая беспокойство по поводу его авторитарных тенденций.

Недавние заявления министра внутренних дел, который назвал предстоящие выборы попыткой "политического переворота", лишь усилили опасения по поводу притеснений демократического процесса.

Однако политический эксперт Демир Мурат Сейрек считает, что голосование в Турции тщательно контролируется всеми политическими партиями и гражданскими наблюдателями, что затрудняет для Эрдогана устранение результатов в случае значительного поражения.

Больший риск заключается в том, что он может прибегнуть к рискованной тактике — например, требовать пересчета голосов в случае близкого результата или введения чрезвычайного положения из-за какого-то "отвлекающего инцидента".

Также возникает вопрос, может ли Эрдоган в случае поражения сдаться и покинуть страну. Сейрек отмечает, что это очень маловероятно, поскольку он считает себя вторым Ататюрком и скорее умрет, чем уедет.