Будущий развал россии – дело рук путина

Как меняется Европа, а Украина становится центром западного мира

Политический центр Европы переместился в Украину, а географический разлом на Европу и Азию будет проходить за Уралом. Между восточной границей Украины и Уралом будет серая буферная зона — политическое болото, если откровенно. Как ни странно, но расформирование россии в ее нынешнем варианте начал вождь владимир путин и сделал это просто по учебникам авторов "стратегии Анаконды", которая привела к развалу СССР.

Как и что способствует этому "гениальному замыслу" перекроить европейскую большую шахматную доску? Поговорим о стратегии этакого условного кремлевского последователя Збигнева Бжезинского.

Фактор 1: Мобилизация атлантического партнерства/антироссийская коалиция

Год полномасштабного российского вторжения в Украину мобилизовал НАТО, укрепил союз, заставил его действовать быстрее, решительнее и перспективнее. Если еще недавно в Европе были крепкие антиамериканские настроения, то с 24 февраля 2022 года постепенно приходит понимание — партнерство ЕС и США, атлантическое сотрудничество и является единственным гарантом мировой безопасности. Изменения настроений не только в политикуме, но и в обществах стран западной Европы (например, в консервативном итальянском, о чем мы писали ранее).

Таким образом, многолетняя игра кремля на амбициях Европы как якобы противовеса амбициям США проиграна. Это тот геополитический разгром, на который, при отсутствии войны, понадобились бы годы. Страны НАТО как никогда сцементированы, в Альянс вступают Швеция и Финляндия. А страны бывшего советского блока выстроились в очередь — среди них Молдова, Грузия и Украина.

Фактор 2: Перевооружение Украины, государств НАТО

Еще год назад даже не было речи о передаче Украине тяжелого оружия. В преддверии войны США согласились передать "Стингеры" и "Джавелины" — Запад не ожидал, что наша страна выстоит и не видели смысла передавать оружие, которое с большой вероятностью захватили бы россияне. Сегодня же перечень предоставленного оружия впечатляет. Что важно, начались поставки не старых советских запасов, а вооружение натовского образца.

В конце ноября прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цифру в 40 миллиардов долларов — именно столько партнеры по НАТО на тот момент уже предоставили Украине, из них 19 миллиардов — Соединенные Штаты, и "еще больше уже в пути".

Заявление было сделано для решения о передаче Украине танков и другой важной техники. Сколько это — больше? По некоторым данным, к началу февраля объем оружия, переданного американскими партнерами, превысил 29 миллиардов долларов.

США отправят M1 Abrams в Украину. Фото: defense.gov

То есть, за два месяца военная помощь США выросла на треть. Итак, военная поддержка Украины увеличивается в геометрической прогрессии (за 8 месяцев США выделили 19 миллиардов, а в течение следующих двух — еще 10). Перевооружение украинской армии идет, в том числе, по образцам НАТО, и это фактически означает, что Альянс приближается к границе россии гораздо стремительнее, чем казалось кремлевской верхушке в страшных сновидениях.

К тому же, увеличиваются расходы на вооружение стран восточного фланга НАТО — например, Польши, которая в прошлом году заключила ряд значимых контрактов на поставку новейших танков, систем ПВО, истребителей как с США, так и с Южной Кореей. Увеличиваются заказы польским производителям оборонпрома.

Польша системно увеличивает уровень бюджетных расходов на оборону, количественный состав регулярной армии растет, повышая безопасность государства, что абсолютно поддерживается подавляющим большинством общества. Подобным образом действуют и другие страны Европы. Это означает, что россия своими действиями побуждала НАТО к наращиванию уровня вооружения, и именно россия дала европейцам время на это. А время и ресурсы бесценны, как мы убедились.

Фактор 3: Лишение россии ее многолетних партнеров — "удавка Анаконды"

Многолетняя политика эксканцлера ФРГ Ангелы Меркель основывалась на усилении энергетического сотрудничества с россией путина (доля российских энергоносителей из года в год росла). Берлин же проталкивал "экологические" приоритеты — отказ от угля и АЭС, но речь шла о зависимости государств ЕС от российских энергоносителей.

Эта экспансия могла бы быть успешной и завершиться абсолютным "энергетическим рабством" европейского сообщества, потому что другие "неэкологические" источники постепенно замещались российскими. Могло бы, но кремлевский "друг" слишком рано решил, что этот процесс принял необратимые последствия. В 2022 году ЕС смог отказаться от большей части российского газа и нефти за счет других поставщиков и возвращения к "неэкологическим" вариантам замещения российского экспорта.

Да, способствовала теплая зима, но, несмотря на кремлевские угрозы, коллапс не наступил. А Европа запомнила урок и больше не стремится бежать в объятия россиян. Да, попытки восстановить "Норд стрим-1" и запустить "Норд стрим-2", наверное, еще будут после войны. Но условия будет диктовать уже не кремль, даже если его лоббистами будут бывшие канцлеры, например Шредер или Меркель. В европейском обществе, в том числе и немецком, происходит маргинализация пророссийских политиков.

Фото: REUTERS/David W Cerny

С другой стороны, Евросоюз начал поддерживать проевропейские амбиции Украины, а также Молдовы и Грузии. Варианты региональных союзов между странами восточных флангов ЕС и НАТО и бывших советских республик выглядят довольно перспективными — они давят на Брюссель, Париж и Берлин для более решительных шагов в борьбе с российской агрессией. И именно они закладывают основы новых реалий в Европе, с которыми придется считаться даже консервативной "старой" Европе, политикам, которые в перспективе могут захотеть вернуться в бизнес с россией.

Польский политолог, профессор Варшавского университета Бартоломей Епископ ранее отмечал в интервью Новости.LIVE, что концепции региональных образований Триморья, Межморья и в целом сотрудничество на восточном фланге ЕС будет усиливаться со странами Балтии в формате Вышеградской четверки. В последнее время укрепляется партнерство и со скандинавскими странами, хорошо понимающими уровень угроз. По его словам, война привела к ускоренной реализации концепций Триморья, Межморья, и дальше они должны развиваться очень быстро. Приоритетами этого сотрудничества на сегодняшний день являются два аспекта: военный и экономический.

"Мероприятие не должно снимать никаких санкций, пока россия не выйдет из Абхазии, Осетии, Приднестровья, Беларуси, не выплатит возмещений, не выдаст военных преступников. Это не может быть перерывом в российских войнах. Это должна быть последняя российская война. Российский империальный проект должен быть уничтожен, а не временно приостановлен", — отмечал в интервью Новини.LIVE польский политолог, эксперт по безопасности Пшемислав Журавский вель Граевский.

И эта стратегическая задача уже выполняется, ее решение ускорено действиями самой русской власти. Если посмотреть на период Холодной войны и постепенное эволюционное отсечение СССР от сфер влияния в Европе, то можно экстраполировать эту ситуацию на нынешние реалии: без войны на процессы распада россии понадобились бы десятилетия. Война значительно ускорила отсечение россии от источников дохода, политических влияний, сократила возможности создавать морские союзы. Это новейшая "удавка Анаконды", которую кремль создал себе сам. Процесс распада страны-потомка СССР пошел с гиперскоростью.

Фактор 4: Подавление экономики — изменение приоритетов ЕС

За год войны Евросоюз ввел 9 пакетов антироссийских санкций, касающихся энергетического, финансового сектора, экспортно-импортных операций, транзита. В оценках их влияний на экономику россии эксперты осторожны. "В довоенные годы 60-70% экспортных доходов россии приходились на торговлю нефтью и газом. Около 40% федерального бюджета формировались за средства от нефтегазовой экспортной выручки", — пишет forbes.ua.

Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Со ссылкой на аналитиков KSE Institute и Международной группы Ермака-Макфола издание прогнозирует, что в 2023 году только благодаря уже примененным ограничениям доходы россии от продажи нефти и газа упадут вдвое до 166 млрд долларов.

И если выводы экспертов о том, что россии сложно найти других покупателей на газ, из-за отказа ЕС — правда, то можно признать: энергетическую войну путин уже проиграл.

Фактор 5: Лучшая армия НАТО — украинская

Сегодня одной из сильнейших армий европейского континента является ВСУ, единственная с таким важным боевым опытом. В том числе и с опытом применения новейших образцов оружия НАТО. Это гениальное решение, которое спровоцировал путин с его попыткой восстановления СССР.

"Ведь самой большой и лучшей армией в континентальной Европе сегодня является армия украинская. А вторая по величине — польская. Если эти две армии будут осуществлять большинство закупок оружия в США, есть шансы осуществить эффект домино в соседних странах — Балтии, Скандинавии, Румынии. В случае войны с россией они хотели бы иметь то же оружие, чтобы все части подходили ко всему, облегчая обеспечение войск", — отмечал в интервью Новини.LIVE Пшемислав Журавский вель Граевский.

Фото: Liberov Photographer / Facebook

Так что, кажется, у путина в полной мере проявился эффект Даннинга-Крюгера. Он не смог спрогнозировать свои ограниченные возможности "миссии" остановить продвижение НАТО на восток. Да, воюющая Украина формально не продвинулась в Альянс. Но Альянс пришел в Украину, поддержал и укрепил ее военные возможности.

Эксперты в один голос говорят, что неформально Украина уже часть НАТО и ЕС — глобальной системы безопасности, политики, экономики, открытого рынка и военного сотрудничества. На наших глазах происходит начало необратимых изменений в глобализирующемся мире, в эпицентре которых оказалась Украина. Глобальный вызов и огромные возможности. Как мы, Украина как государство и общество воспользуемся этим уникальным шансом? Думать нужно уже сейчас, несмотря на войну.