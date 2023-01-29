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"Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

29 января 2023 12:00
voynar.jpeg - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)
Парфюмерия с запахом Варшавы: интервью с польской парфюмеркой
Известная польская парфюмер, создавшая аромат Варшавы, рассказала, каким бы был аромат Украины в ее исполнении
voynar.jpeg - Юлія Войнар
Юлія Войнар
Журналистка (Польша)

В середине января в столице Польши появился свой парфюм — "Варшава". Их создала Катажина Коханьская — она более 30 лет создает духи, проводит мастер-классы по ароматерапии, эко-косметике и преподает в университетах.

Идея создать духи, пахнущие варшавским центром, передававшие его историю и дух, зародилась у нее давно. Работа над воплощением длилась год: Катажина в разное время суток прогуливалась по городу, лежала на газонах, принюхивалась к земле и домам, делала фотографии и общалась с местными жителями. А еще изучала историю центра польской столицы, знакомилась с планами развития этого пространства, изучала книги по истории Варшавы.

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Запах Варшавы будет храниться в музее в глиняном флаконе ручной работы скульптора Петра Михниковского, сделанного в виде карты центра. Новини.LIVE пообщались с парфюмером и узнали, как создавался аромат и почему именно такой запах выбрала автор.

— Пани Катажина, как возникла идея создать аромат города? Что вдохновило?

— Идея возникла много лет назад, когда я поняла, что могу передавать свои мысли ароматами. Это вне языкового или культурного разделения. Вместе со шведской художницей Майей Сикорской мы создали перформанс. Через запах я должна была передать Майе свои тяжелые эмоции. Мы не видели ни глаз, ни выражения лица. Замотали себя в бинты, пропитанные ароматом.

После того, как я взглянула на видеозапись, была поражена. Майя поняла мои эмоции через аромат. И это была отправная точка. Я поняла, что смогу донести информацию любому без переводчика. Хотелось больше. Я думала о городах и странах. Толчком стало объявление о творческой стипендии для художников в Варшаве, и я ее получила.

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Катажина Коханьская

— Над ароматом Варшавы вы трудились год. Расскажите детали: как создавали аромат, с какими трудностями столкнулись?

— Мною двигало мнение, что я буду изучать историю города, энергетику жителей, растительность центра Варшавы и даже планы развития на будущее, потому что аромат должен быть актуальным в течение длительного времени. Десять месяцев я ходила по улочкам города, побывала в каждом углу, стерла подошвы кроссовок. Много читала. Участвовала в культурных мероприятиях. Опросила десятки людей, что они думают о Варшаве. Это были и коренные местные жители, и приезжие, и туристы. Выучила планы столицы Польши до 2030 года. И здесь возникла проблема.

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Я не знала, что мне делать со всей этой информацией. Просто соединив разные запахи — например, ароматы растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно. Поэтому я дала себе время, чтобы мозг обработал информацию, ждала "эврику". И мне пришла мысль, что Варшава — это совокупность прошлого и настоящего.

— Какие запахи выбрали для аромата Варшавы? Что символизирует каждый ингредиент?

— Я выбрала ароматы исходя из того, что хочу донести. Я знаю язык растений. Да, это звучит как колдовство, но здесь нет никакой магии, есть химия и физика.

парфумерка

Я изучала влияние эфирных масел на живые организмы и читала об этом лекции на научной конференции для ученых со всего мира под патронатом Польской академии наук. Рассказывала на международных мероприятиях об историческом значении ароматов, их роли в интерьерах, об ароматах в искусстве, о влиянии запахов на принятие решений или просто о свойствах эфирных масел.

О композиции аромата "Варшава" могу говорить часами. Но вспомню несколько нот: ветивер, перец и кардамон. Они символизируют чувство объединения — один за всех и все за одного. Разносторонность интересов, воплощение мечтаний, профессиональные амбиции и активное участие в жизни города — это неизменная черта жителей Варшавы.

парфумерка

— Каким был бы аромат Киева в вашем исполнении? Как бы вы воспроизвели аромат других городов и Украины в целом?

— Чтобы создать аромат города или страны, нужно досконально изучить историю, специфику местных жителей, особенности климата. Это требует времени, потому что фантазировать без подготовки было бы некорректно. Могу только сказать, что нужно искать ноты, которые расскажут о воле к победе, уважении к традициям и чувстве единства.

Скульптор Петр Михниковский, создававший флакон для аромата Варшавы, заинтересовался темой запаха Украины и уже начал думать, как символически выразить идею страны с помощью бутылочки для духов. Мы ждем окончания войны, будем рады посетить Украину и создать эксклюзивный аромат.

парфумерка
Флакон для аромата Варшавы

— Я так понимаю, вы еще не были в Украине. А что знаете о нашей стране?

— Когда-то, наверное, лет 20 назад, я планировала с друзьями поехать в Украину, но не удалось. По возвращении мои знакомые рассказывали, что там скромная жизнь и плохие дороги, но вкусная еда и приветливые люди. Думаю, с тех пор многое изменилось.

парфумерка

Сейчас, насколько мне известно, Украина — это сочетание современности и традиций. Не отказываясь от прошлого и народных достижений, украинцы очень быстрыми темпами строят новое, качественное будущее. Сегодня в Украине происходят судьбоносные события. И это поражает весь мир.

— Вы занимаетесь ароматерапией. Как запахи помогают бороться со стрессом? Что бы посоветовали украинцам?

— Я скорее рассказываю об этом, учу. Но я не врач, чтобы посоветовать эфирное масло с терапевтическим эффектом. Ароматерапия — это не только флакон с эссенцией. Это и о контакте с растением, дающим масло, через обоняние. Поэтому прогулка по лесу, полному елей, пихт, сосен и кедров, — это тоже ароматерапия.

парфумерка

— И напоследок — какой ваш любимый аромат?

— Нет любимого, потому что у меня к этому философский подход. Я наблюдаю за свойствами ароматов без оценки. Для меня нет красивых или дурно пахнущих запахов. В парфюмерной композиции каждый играет свою роль. Часто плохой запах необходим для того, чтобы в целом запах стал теплым, нежным и стойким. Я учу людей, как подходить к ароматам без оценки.

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