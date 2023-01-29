В США полицейские забили до смерти темнокожего, начались протесты

Полиция проводит расследование инцидента

В США в начале января правоохранители до смерти избили темнокожего мужчину. В результате инцидента начались протесты, а полицейские принялись расследовать убийство.

Об этом сообщает CNN.

Избиение Тайра Николса

Инцидент произошел ночью 7 января в американском городе Мемфис, штат Теннесси. Правоохранители остановили авто на остановке, за рулем которого находился 29-летний Тайр Николс, якобы за "неосторожное вождение". Позже полицейские заявили, что нарушений не было.

Полиция Мемфиса опубликовала видео избиения Николса с нагрудных камер правоохранителей, а также камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что правоохранители пытались задержать мужчину возле его автомобиля, однако он скрылся. Его схватили на перекрестке и стали бить палками, кулаками и ногами. На видео слышно, как он звал маму, поскольку инцидент произошел недалеко от ее дома.

Когда Николс был почти без сознания и в наручниках, полицейские усадили его, склонив у машины. Медики не прибыли на место происшествия в течение 20 минут. Мужчину доставили в больницу только через час после избиения. Он умер через три дня. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила из-за "большого кровоизлияния, вызванного сильным избиением".

Тайр Николс / Фото: twitter.com/CedricSCAL

Что известно о полицейских

Правоохранители, избившие Тайра Николса, тоже были темнокожими. Тадарриуса Бина, Деметриуса Хейли, Десмонда Миллса, Эммита Мартина и Джастина Смит уволили на прошлой неделе. Полиция Мемфиса проводит расследование инцидента. Ожидается, что 17 февраля полицейские предстанут перед судом.

Известно также, что все пятеро полицейский были членами ныне ликвидированного подразделения SCORPION, которое было запущено в 2021 году. Оно отправляло офицеров в районы, где полиция отслеживала рост насильственной преступности.

Полицейские, задерживавшие Тайра Николса / Фото: bbc.com

Протесты в США

После избиения Тайра Николса в США начались протесты. Демонстранты прошли маршем в Нью-Йорке, Атланте, Бостоне, Балтиморе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Портленде, а также в других городах по всей стране в субботу, поднимая таблички с его именем и призывая прекратить злоупотребление властью.

В Мемфисе, на импровизированном мемориале у места, где избили Николса, жительница Киара Хилл выразила свое разочарование и сказала, что район тихий и семейный.

"Видеть, как разворачиваются события, в этой ситуации с Тайром Николсом, разрывает сердце", — сказала Хилл.

Напомним, в сельском доме в Энох-Сити в американском штате Юта нашли застреленными восемь человек. Большинство убитых — дети.