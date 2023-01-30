В Пакистане произошел взрыв в мечети, десятки погибших

В Пакистане взорвали мечеть, по меньшей мере 28 погибших
В Пакистане в городе Пешаваре взорвали мечеть. В результате инцидента много погибших и пострадавших.
Об этом пишет BBC.
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Что известно
Взрыв произошел во время послеобеденной молитвы в северо-западном городе вблизи границы страны с Афганистаном около 13:30 по местному времени. По меньшей мере 28 человек погибли, более 150 получили ранения. Часть здания была разрушена, под завалами остаются люди. На месте работают спасатели.
Представитель больницы Lady Reading Hospital Мохаммад Асим заявил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Госпиталь объявил чрезвычайное положение. Он все еще принимает пострадавших при взрыве. Людей призывают сдавать кровь.
Причина трагедии неизвестна. Среди погибших много полицейских. Пакистанский чиновник предположил, что целью нападения была именно полиция. Премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф решительно осудил террористические действия. В своем заявлении Шариф сказал, что те, кто стоит за инцидентом, "не имеют ничего общего с исламом".
"Вся нация объединилась против угрозы терроризма", — сказал Шариф.
Напомним, на днях в Иерусалиме террорист открыл огонь по людям. В результате инцидента были погибшие и раненые.
Также мы писали, что в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.