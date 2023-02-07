Тульская область - обрушился жилой дом - детали

В россии частично обвалился жилой дом из-за взрыва газа
В Тульской области россии обрушился жилой дом. Предварительно это произошло из-за взрыва газа.
Об этом сообщает Риа Новости.
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Обвал жилого дома
"Пожарные спасли ребенка из дома, пострадавшего при взрыве газа в Тульской области", — говорится в сообщении.
Тем времен другое российское СМИ сообщает, что на данный момент известно о трех погибших, количество пострадавших пока неизвестно — спасатели и очевидцы пытаются достать выживших людей из-под завалов.
"По словам жильцов, перед взрывом в доме на четвертом этаже отчетливо пахло газом. Жильцы вызвали газовую службу, но взрыв произошел раньше, чем приехали специалисты", — говорится в сообщении.
Позже то же издание сообщило, что количество погибших увеличилось до пяти человек. А после этого поступило еще одно сообщение, что погибших четверо, пятерых спасли, еще двое остаются под завалами.
Напомним, что вчера в россии также было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом. "Бавовна" произошла в поселке Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.
К слову, утром 26 декабря прошлого года российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы. По информации российских СМИ, "бавовна" произошла в районе аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.
Следует отметить, что это уже не первые взрывы на этом аэродроме. В начале декабря на нем также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Министерство обороны россии тогда заявило, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника.