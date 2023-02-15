СМИ пишут, что президент Всемирного банка в конце июня уйдет в отставку

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас / Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас планирует покинуть свой пост в конце июня. Это даст администрации Байдена возможность выбрать кого-то для реализации своей цели по реорганизации глобального кредитного развития, чтобы сосредоточиться на борьбе с изменением климата.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Я проинформировал Правление о своем намерении покинуть свой пост президента Группы Всемирного банка до конца нашего финансового года. Я очень доволен прогрессом в наших основных рабочих потоках, включая пакет реагирования на глобальный кризис и дорожную карту развития, и считаю, что следующие несколько месяцев дадут хорошую возможность для плавной смены руководства", — говорится в заявлении Малпаса, обнародованном журналистами.

Досрочная отставка, вероятно, состоится примерно за год до официального истечения срока полномочий президента, 30 июня. Пока причина такого решения неизвестна.

Напомним, глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подала заявление об увольнении. Согласно конституции, теперь в отставку уходит все правительство страны.

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