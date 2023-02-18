В Болгарии обнаружили брошенный грузовик с 18 мертвыми мигрантами
Болгарская полиция обнаружила брошенный грузовик с афганскими мигрантами. В кузове нашли тела 18 человек, включая ребенка.
Об этом сообщает Reuters.
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По данным МВД Болгарии, автомобиль перевозил древесину и нелегальных мигрантов, спрятанных внутри. Министр здравоохранения Асен Меджидиев сообщил, что 34 человека, среди которых пятеро детей, были доставлены в больницы в Софии. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
"Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они мерзли, не ели несколько дней, испытывали острую жажду", — рассказал Меджидиев.
Болгарская полиция арестовала четырех человек после того, как они обнаружили тела 18 мертвых мигрантов.
Напомним, в сельском доме в Энох-Сити в американском штате Юта нашли застреленными восемь человек. Большинство убитых — дети.
Также мы писали, что американка во время героиновой ломки убила собственного ребенка. Она утверждала, что герой мультфильма Губка Боб приказал ему убить ребенка, иначе убьют его. Поэтому женщина завернула тело ребенка в постельное белье и выбросила на помойку.