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Стрельба в Миссисипи: вооруженный мужчина убил шестерых человек

18 февраля 2023 08:59
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Стрельба в Миссисипи: вооруженный мужчина убил шестерых человек
Мотивы его нападения пока не установили
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В пятницу, 17 февраля, в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи вооруженный 51-летний мужчина устроил стрельбу. Он убил бывшую жену и пятерых других людей.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Жертвы были убиты в разных местах, в том числе в магазине и в двух домах в Аркабутле, где проживают менее 300 человек.

Полиция обвинила 51-летнего Ричарда Дэйла Крама в убийстве первой степени. Мотивы нападения еще не известны.

По словам губернатора Миссисипи Тейта Ривза, мужчина действовал в одиночку.

Напомним, в Болгарии полиции обнаружила брошенный грузовик с афганскими мигрантами. В кузове нашли тела 18 человек, включая ребенка.

Также мы писали, что в деревенском доме в Энох-Сити в американском штате Юта нашли застреленными восемь человек. Большинство убитых – дети.

Добавим, что американка во время героиновой ломки убила собственного ребенка. Она утверждала, что герой мультфильма Губка Боб приказал ему убить ребенка, иначе убьют его. Поэтому женщина завернула тело ребенка в постельное белье и выбросила на помойку.

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