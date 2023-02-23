​​ По Израилю был нанесен ракетный удар: детали

Палестинцы из Сектора Газа обстреляли юг Израиля

Из Сектора Газа в южную часть Израиля было запущено шесть ракет. Пять из них сбила израильская система ПВО, шестая ракета упала на открытой местности.

Об этом сообщило министерство обороны этой ближневосточной страны.

Удар по Израилю

По южной части Израиля был нанесен ракетный удар.

Известно о шести ракетах, которые были запущены по израильской территории из Сектора Газа, контролируемого палестинской администрацией.

Последствия удара

Пять из шести ракет сбила система противовоздушной обороны Израиля.

Шестая ракета упала на открытой местности. О погибших или пострадавших в результате падения этой ракеты не сообщается.

Напомним, что в начале ноября израильские войска нанесли удары по сектору Газа. Таким образом, военнослужащие ответили на ракетный обстрел боевиков ХАМАС.

Израильские самолеты нанесли удар подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, являющегося местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС. Это были первые действия военных с начала августа 2022 года. Тогда военные Израиля провели операцию "Рассвет" против радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа.

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