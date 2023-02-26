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Папа Римский получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали"

26 февраля 2023 18:57
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Папа Римский получил в подарок соль из Соледара и браслет из "Азовстали"
Папа Римский Франциск
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Папа Римский Франциск получил знаковый браслет из "Азовстали", ставший символом украинской несокрушимости. К тому же ему подарили флаг Украины и соль из Соледара.

Об этом сообщает UNITED24.

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"Папа Римский Франциск целует украинский флаг, принимает в подарок соль из Соледара, превращенную в "Мощь", и надевает на руку браслет из Азовстали. Российские пропагандисты навеснеют. А нам Папа таким нравится гораздо больше", — говорится в сообщении.

Напомним, глава католической церкви Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Зеленским и путиным для обсуждения войны в Украине. По его словам, между двумя странами должен быть диалог.

Также мы писали, что Мариупольский пастор и руководитель благотворительного фонда "Пилигрим" Геннадий Мохненко вручил главе Католической церкви Франциску картину. На ней изображен Мариупольский драмтеатр, могилы и надпись "Дети".

Папа Римский Франциск заявил , что считает россию и президента владимира путина виновными в войне против Украины. При этом он назвал украинцев "народом-мучеником".

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