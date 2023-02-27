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Казахстан закрывает торговое представительство в россии: в чем причина

27 февраля 2023 13:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Через 13 лет после открытия Казахстан закрыл свое торговое представительство в россии
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Правительство Казахстана приняло решение о закрытии торгового представительства на территории российской федерации. Такой шаг объясняли оптимизацией работы государственных органов.

Об этом говорится в решении правительства Республики Казахстан.

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После провозглашения независимости Казахстан заключил с российской федерацией соглашение о открытии торговых представительств в обеих странах.

Казахстан открыл свои торговые консульства в Москве и Казани.

Причины закрытия представительств

В конце февраля 2022 года правительство Республики Казахстан объявило о закрытии своего торгового представительства на территории россии.

В указе казахстанского правительства не указывается причина такого шага, но ранее министерство промышленной торговли Казахстана объясняло, что хотят оптимизировать работу государственных органов.

Напомним, что в декабре министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди заявил, что у москвы и Астаны тесные экономические связи, поэтому санкции против россии, введенные из-за войны в Украине, негативно сказались на экономике Казахстана.

Он заверил, что нынешние отношения между Казахстаном и россией будут продолжаться, но Казахстан "не будет использовать разные компании для обхода санкций".

Фото: Pixabay

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