Казахстан закрывает торговое представительство в россии: в чем причина
Правительство Казахстана приняло решение о закрытии торгового представительства на территории российской федерации. Такой шаг объясняли оптимизацией работы государственных органов.
Об этом говорится в решении правительства Республики Казахстан.
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Торговые представительства Казахстана в россии
После провозглашения независимости Казахстан заключил с российской федерацией соглашение о открытии торговых представительств в обеих странах.
Казахстан открыл свои торговые консульства в Москве и Казани.
Причины закрытия представительств
В конце февраля 2022 года правительство Республики Казахстан объявило о закрытии своего торгового представительства на территории россии.
В указе казахстанского правительства не указывается причина такого шага, но ранее министерство промышленной торговли Казахстана объясняло, что хотят оптимизировать работу государственных органов.
Напомним, что в декабре министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди заявил, что у москвы и Астаны тесные экономические связи, поэтому санкции против россии, введенные из-за войны в Украине, негативно сказались на экономике Казахстана.
Он заверил, что нынешние отношения между Казахстаном и россией будут продолжаться, но Казахстан "не будет использовать разные компании для обхода санкций".
Фото: Pixabay