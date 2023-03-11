Италия начала операцию по спасению мигрантов, которые на лодках приплыли из Африки
У берегов Италии проходят несколько операций по спасению мигрантов, которые на лодках и других судах пытаются переплыть Средиземное море. Причиной прогноз погоды, который обещает ухудшение ситуации на море.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
-
Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей
-
В мэрии Мариуполя рассказали о "прилете" по объектам окупантов: около 20 погибших
-
Военные прокомментировали "дикие танцы" заместителя начальника центра комплектования на Одесчине
-
В аэропорту Кишинева задержали украинца с двумя незадекларированными дронами
-
Немецкое медиа заставляло украинскую телеведущую делать фейковые сюжеты о войне: подробности
-
Искусственный интеллект изобразил украинские города в образе героев 17-19 веков
-
В МВД рассказали, сколько добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления"
-
Вражеский ракетоноситель зашел в пункт базирования, — Гуменюк
-
"Делаю политический каминг-аут": Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины
-
Медведчук "всплыл" на росТВ с рассказами о своем задержании СБУ
Мигранты у побережья
Береговая охрана Италии начала ряд операций по спасению мигрантов, которые на лодках пытаются переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Мигрантам грозит прогнозируемый в ближайшие дни шторм.
Так, у берегов Италии недалеко от города Кротоне в регионе Калабрия итальянские правоохранители пытались выгрузить из мигрантского судна около 500 африканцев.
Операция в открытом море
Другая операция по спасению происходит дальше от итальянских берегов в открытом море.
На двух судах было обнаружено более 800 мигрантов.
В помощь им Италия отправила корабль военно-морских сил.
Напомним, что 14 февраля у побережья Ливии произошло кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.
Фото из российских СМИ