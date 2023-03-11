Италия начала операцию по спасению мигрантов, которые на лодках приплыли из Африки

Итальянская береговая охрана пытается спасти более 1300 мигрантов

У берегов Италии проходят несколько операций по спасению мигрантов, которые на лодках и других судах пытаются переплыть Средиземное море. Причиной прогноз погоды, который обещает ухудшение ситуации на море.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Мигранты у побережья

Береговая охрана Италии начала ряд операций по спасению мигрантов, которые на лодках пытаются переплыть Средиземное море и попасть в Европу. Мигрантам грозит прогнозируемый в ближайшие дни шторм.

Так, у берегов Италии недалеко от города Кротоне в регионе Калабрия итальянские правоохранители пытались выгрузить из мигрантского судна около 500 африканцев.

Операция в открытом море

Другая операция по спасению происходит дальше от итальянских берегов в открытом море.

На двух судах было обнаружено более 800 мигрантов.

В помощь им Италия отправила корабль военно-морских сил.

Напомним, что 14 февраля у побережья Ливии произошло кораблекрушение. По меньшей мере, 73 мигранта считаются мертвыми и пропавшими без вести.

Фото из российских СМИ