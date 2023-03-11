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Ядерный истребитель США пролетел вдоль границы рф: детали

11 марта 2023 23:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
B-52 Stratofortress
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 марта, ядерный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress пролетел вдоль границы рф. Его сопровождали польские истребители.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Польские истребители снова сопровождали американский бомбардировщик B-52. Это важная часть упражнений по взаимодействию. Вместе мы заботимся о безопасности восточного фланга НАТО", — написал Блащак.

Напомним, Польша начинает крупнейшую за последние полвека кампанию по перевооружению своей армии. Это происходит на фоне постоянно растущей угрозы со стороны россии.

Также мы писали, что Польша и Словакия договорились совместно передать Украине истребители МиГ-29. Братислава готова передать 13 истребителей, но сначала это должен утвердить парламент.

Добавим, в Польше завершился процесс обучения украинских танкистов на немецких танках Leopard 2. Также Польша передала Украине еще десять единиц этой тяжелой бронетехники.

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