В Непале запретили туристам путешествовать по национальным паркам без гидов

Правительство азиатской страны приняло решение об обязательном гиде для туристов

Непальские власти заявили, что с 1 апреля все туристы, посещающие национальные парки в Гималаях, должны иметь лицензированного гида. Так правительство этой страны пытается снизить количество несчастных случаев.

Об этом сообщает BFMTV.

Без гида в горы нельзя

Правительство Непала приняло решение о том, что туристы, планирующие посетить национальные парки — речь идет прежде всего о горных вершинах Гималаев, куда ежегодно приезжают сотни альпинистов, — не смогут больше путешествовать по этим территориям самостоятельно.

Теперь для нахождения на территории национальных парков необходимо иметь лицензированного гида.

Дата и причина

Решение о запрете самостоятельного посещения национальных парков в Непале вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Непальские власти объяснили мотивацию такого решения заботой о туристах.

В Непале традиционно много несчастных случаев с людьми, пытающимися самостоятельно путешествовать по Гималаям.

Напомним, что в январе в Непале разбился пассажирский самолет.

Фото: Pixabay