В Непале запретили туристам путешествовать по национальным паркам без гидов
Непальские власти заявили, что с 1 апреля все туристы, посещающие национальные парки в Гималаях, должны иметь лицензированного гида. Так правительство этой страны пытается снизить количество несчастных случаев.
Об этом сообщает BFMTV.
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Без гида в горы нельзя
Правительство Непала приняло решение о том, что туристы, планирующие посетить национальные парки — речь идет прежде всего о горных вершинах Гималаев, куда ежегодно приезжают сотни альпинистов, — не смогут больше путешествовать по этим территориям самостоятельно.
Теперь для нахождения на территории национальных парков необходимо иметь лицензированного гида.
Дата и причина
Решение о запрете самостоятельного посещения национальных парков в Непале вступит в силу с 1 апреля текущего года.
Непальские власти объяснили мотивацию такого решения заботой о туристах.
В Непале традиционно много несчастных случаев с людьми, пытающимися самостоятельно путешествовать по Гималаям.
Напомним, что в январе в Непале разбился пассажирский самолет.
Фото: Pixabay