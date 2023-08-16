Румыния будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото:

В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16 . Для этого в стране будет создан специальный региональный центр подготовки.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис во время торжеств по случаю Дня ВМС страны.

Читайте также:

Обучение украинских пилотов в Румынии

Иоганнис заявил, что Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов в рамках военной помощи Европейского Союза.

"Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", — подчеркнул президент Румынии.

По его словам, Румыния, страна вместе с другими союзниками по НАТО, будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за мир и свободу и будет выступать за помощь на всех уровнях.

Напомним, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.