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Румыния будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16

16 августа 2023 14:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Румыния будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16 . Для этого в стране будет создан специальный региональный центр подготовки.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис во время торжеств по случаю Дня ВМС страны.

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Иоганнис заявил, что Румыния будет участвовать в подготовке украинских пилотов в рамках военной помощи Европейского Союза.

"Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", — подчеркнул президент Румынии.

По его словам, Румыния, страна вместе с другими союзниками по НАТО, будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за мир и свободу и будет выступать за помощь на всех уровнях.

Напомним, что первая группа украинских пилотов завершит военные учения на истребителях F-16 к следующему лету. Этот процесс затягивается, в частности, из-за прохождения дополнительных языковых курсов.

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