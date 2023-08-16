Румунія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото:

У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Для цього у країні створять спеціальний регіональний центр підготовки.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс під час урочистостей з нагоди Дня ВМС країни.

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Йоганніс заявив, що Румунія братиме участь у підготовці українських пілотів у рамках військової допомоги Європейського Союзу.

"Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", — наголосив президент Румунії.

За його словами, Румунія країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу та виступатиме за допомогу на всіх рівнях.

Нагадаємо, що перша група українських пілотів завершить військові навчання на винищувачах F-16 до наступного літа. Цей процес затягується, зокрема, через проходження додаткових мовних курсів.