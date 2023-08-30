Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Румыния и Нидерланды согласились создать базу для тренировки пилотов F-16 arrow

Румыния и Нидерланды согласились создать базу для тренировки пилотов F-16

30 августа 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Румыния и Нидерланды согласились создать базу для тренировки пилотов F-16
Истребитель F-16. Фото: Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Нидерланды и Румыния подписали письмо о создании базы тренировки пилотов истребителей F-16, а также соответствующего обслуживания самолетов в одном из учебных центров на территории Румынии. Это станет вкладом двух стран в укрепление украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководительница военного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, передает "Укринформ".

Читайте также:

База для тренировки пилотов F-16

"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы начнем (обсуждение) с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в ее борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях о предоставлении тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и безусловно, со стороны всех европейских стран, которые являются участницами коалиции F-16", — отметила Оллонгрен.

По ее словам, чиновники Европы поговорят также об укреплении европейской обороны и совместной работе в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что решение о предоставлении Украине как истребителей F-16, так и ракет и бомб к ним принимает один человек — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Украина могла бы получить все это еще в прошлом году, но в США учитывают возможность эскалации войны вплоть до ядерного конфликта со стороны России.

Также мы писали, что со многих сторон истребители F-16, которые должны передать Украине, являются идеальной платформой. Они помогут ВСУ сдерживать российские истребители-бомбардировщики от приближения к полю боя. Однако существует несколько проблем, с которыми сталкивается Украина по пути к F-16.

Добавим, Нидерланды планируют передать Украине большую часть своих истребителей F-16, поскольку они обновляют воздушный флот новыми F-35. Впрочем, из 42 имеющихся истребителей лишь некоторые будут удержаны для обучения украинских летчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз