Румыния и Нидерланды согласились создать базу для тренировки пилотов F-16

Истребитель F-16. Фото: Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS

Нидерланды и Румыния подписали письмо о создании базы тренировки пилотов истребителей F-16, а также соответствующего обслуживания самолетов в одном из учебных центров на территории Румынии. Это станет вкладом двух стран в укрепление украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководительница военного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, передает "Укринформ".

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База для тренировки пилотов F-16

"Сегодня во время неформального Совета министров обороны мы начнем (обсуждение) с Украины. Для Нидерландов чрезвычайно важно продолжать демонстрировать наше единство и нашу поддержку для Украины в ее борьбе против российской агрессии. Нидерланды и Румыния вчера подписали письмо о намерениях о предоставлении тренировки и обслуживания для F-16 в учебном центре в Румынии. Это конкретный шаг к укреплению противовоздушной обороны Украины от двух европейских стран, и безусловно, со стороны всех европейских стран, которые являются участницами коалиции F-16", — отметила Оллонгрен.

По ее словам, чиновники Европы поговорят также об укреплении европейской обороны и совместной работе в рамках Стратегического компаса ЕС, согласованного странами-членами более года назад.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что решение о предоставлении Украине как истребителей F-16, так и ракет и бомб к ним принимает один человек — президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Украина могла бы получить все это еще в прошлом году, но в США учитывают возможность эскалации войны вплоть до ядерного конфликта со стороны России.

Также мы писали, что со многих сторон истребители F-16, которые должны передать Украине, являются идеальной платформой. Они помогут ВСУ сдерживать российские истребители-бомбардировщики от приближения к полю боя. Однако существует несколько проблем, с которыми сталкивается Украина по пути к F-16.

Добавим, Нидерланды планируют передать Украине большую часть своих истребителей F-16, поскольку они обновляют воздушный флот новыми F-35. Впрочем, из 42 имеющихся истребителей лишь некоторые будут удержаны для обучения украинских летчиков.