Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Румунія та Нідерланди погодилися створити базу для тренування пілотів F-16 arrow

Румунія та Нідерланди погодилися створити базу для тренування пілотів F-16

30 серпня 2023 16:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Румунія та Нідерланди погодилися створити базу для тренування пілотів F-16
Винищувач F-16. Фото: Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нідерланди та Румунія підписали лист про створення бази тренування пілотів винищувачів F-16, а також відповідного обслуговування літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії. Це стане внеском двох країн у зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це повідомила керівниця військового відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, передає "Укрінформ".

Читайте також:

База для тренування пілотів F-16

"Сьогодні під час неформальної Ради міністрів оборони ми розпочнемо (обговорення) з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", — зазначила Оллонґрен.

За її словами, урядовці Європи поговорять також про зміцнення європейської оборони та спільну роботу в рамках Стратегічного компаса ЄС, який був погоджений країнами-членами понад рік тому.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що рішення про надання Україні як винищувачів F-16, так і ракет та бомб до них, ухвалює одна людина — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Україна могла б отримати усе це ще минулоріч, але в США зважають на можливість ескалації війни аж до ядерного конфлікту з боку Росії.

Також ми писали, що з багатьох боків винищувачі F-16, які повинні передати Україні, є ідеальною платформою. Вони допоможуть ЗСУ стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою. Однак існує декілька проблем, з якими стикається Україна на шляху до F-16.

Додамо, Нідерланди планують передати Україні більшу частину своїх винищувачів F-16, оскільки вони оновлюють повітряний флот новими F-35. Втім із 42 наявних винищувачів лише деякі будуть утримані для навчання українських льотчиків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз