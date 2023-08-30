Румунія та Нідерланди погодилися створити базу для тренування пілотів F-16

Винищувач F-16. Фото: Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS

Нідерланди та Румунія підписали лист про створення бази тренування пілотів винищувачів F-16, а також відповідного обслуговування літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії. Це стане внеском двох країн у зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це повідомила керівниця військового відомства Нідерландів Кайса Оллонґрен перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС, передає "Укрінформ".

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База для тренування пілотів F-16

"Сьогодні під час неформальної Ради міністрів оборони ми розпочнемо (обговорення) з України. Для Нідерландів надзвичайно важливо продовжувати демонструвати нашу єдність та нашу підтримку для України у її боротьбі проти російської агресії. Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри щодо надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії. Це конкретний крок до зміцнення протиповітряної оборони України від двох європейських країн, і безумовно, з боку всіх європейських країн, які є учасницями коаліції F-16", — зазначила Оллонґрен.

За її словами, урядовці Європи поговорять також про зміцнення європейської оборони та спільну роботу в рамках Стратегічного компаса ЄС, який був погоджений країнами-членами понад рік тому.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник заявив, що рішення про надання Україні як винищувачів F-16, так і ракет та бомб до них, ухвалює одна людина — президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Україна могла б отримати усе це ще минулоріч, але в США зважають на можливість ескалації війни аж до ядерного конфлікту з боку Росії.

Також ми писали, що з багатьох боків винищувачі F-16, які повинні передати Україні, є ідеальною платформою. Вони допоможуть ЗСУ стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою. Однак існує декілька проблем, з якими стикається Україна на шляху до F-16.

Додамо, Нідерланди планують передати Україні більшу частину своїх винищувачів F-16, оскільки вони оновлюють повітряний флот новими F-35. Втім із 42 наявних винищувачів лише деякі будуть утримані для навчання українських льотчиків.