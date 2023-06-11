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Румыния отозвала своего посла из Кении, сравнившего африканцев с обезьянами

11 июня 2023 05:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Румыния отозвала своего посла из Кении, сравнившего африканцев с обезьянами
Румынский посол в Кении Драгос Тигау. Фото: COURTESY
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Румыния отозвала своего посла Драгоса Тигау из Кении после сравнения африканцев с обезьянами. Страна попросила прощения за сексистское поведение своего дипломата.

Об этом сообщает BBC News.

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Посол Драгос Тигау сделал подобное заявление в конце апреля, однако недавно об этом инциденте узнали СМИ.

"Африканская группа присоединилась к нам", — сказал он, когда увидел за окном обезьяну.

О поведении румынского посла впервые рассказал представитель МИД Кении Камау Мачария, которого возмутила подобная ситуация. К тому же, он также отметил, что были попытки скрыть эту ситуацию.

Африканские дипломаты настояли на публичных извинениях.

Румыния же заверила, что узнала о поведении посла только сейчас, поэтому немедленно начала "процедуру отзыва посла". Также в правительстве заверили, что подобное поведение неприемлемо, а какие-либо комментарии расистского характера оно осуждает.

Напомним, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии по евроатлантической интеграции Украины. Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была подписана Декларация о поддержке Румынией в отношении Украины в ЕС.

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