Румыния отозвала своего посла из Кении, сравнившего африканцев с обезьянами

Румынский посол в Кении Драгос Тигау. Фото: COURTESY

Румыния отозвала своего посла Драгоса Тигау из Кении после сравнения африканцев с обезьянами. Страна попросила прощения за сексистское поведение своего дипломата.

Об этом сообщает BBC News.

Сравнил африканцев с обезьянами

Посол Драгос Тигау сделал подобное заявление в конце апреля, однако недавно об этом инциденте узнали СМИ.

"Африканская группа присоединилась к нам", — сказал он, когда увидел за окном обезьяну.

О поведении румынского посла впервые рассказал представитель МИД Кении Камау Мачария, которого возмутила подобная ситуация. К тому же, он также отметил, что были попытки скрыть эту ситуацию.