Румунія відкликала свого посла з Кенії, який порівняв африканців із мавпами
Румунія відкликала свого посла Драгоса Тігау з Кенії після того, як він порівняв африканців із мавпами. Країна попросила вибачення за сексистську поведінку свого дипломата.
Про це повідомляє BBC News.
Порівняв африканців із мавпами
Посол Драгос Тігау зробив подібну заяву наприкінці квітня, однак нещодавно про цей інцидент дізналися ЗМІ.
"Африканська група приєдналася до нас", — сказав він, коли побачив за вікном мавпу.
Про поведінку румунського посла вперше розповів представник МЗС Кенії Камау Мачарія, якого обурила така ситуація. До того ж він також зазначив, що були спроби приховати цю ситуацію.
Африканські дипломати наполягли на публічних вибаченнях.
Румунія ж запевнила, що дізналася про поведінку посла лише зараз, тому негайно розпочала "процедуру відкликання посла". Також в уряді запевнили, що подібна поведінка є неприйнятною, а будь-які коментарі расистського характеру він засуджує.
Нагадаємо, що 1 червня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України. Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом було підписано Декларацію про підтримку Румунією щодо України в ЄС.