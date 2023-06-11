Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Румунія відкликала свого посла з Кенії, який порівняв африканців із мавпами arrow

Румунія відкликала свого посла з Кенії, який порівняв африканців із мавпами

11 червня 2023 05:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Румунія відкликала свого посла з Кенії, який порівняв африканців із мавпами
Румунський посол в Кенії Драгос Тігау. Фото: COURTESY
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Румунія відкликала свого посла Драгоса Тігау з Кенії після того, як він порівняв африканців із мавпами. Країна попросила вибачення за сексистську поведінку свого дипломата.

Про це повідомляє BBC News.

Читайте також:

Порівняв африканців із мавпами

Посол Драгос Тігау зробив подібну заяву наприкінці квітня, однак нещодавно про цей інцидент дізналися ЗМІ. 

"Африканська група приєдналася до нас", — сказав він, коли побачив за вікном мавпу.

Про поведінку румунського посла вперше розповів представник МЗС Кенії Камау Мачарія, якого обурила така ситуація. До того ж він також зазначив, що були спроби приховати цю ситуацію.

Африканські дипломати наполягли на публічних вибаченнях.

Румунія ж запевнила, що дізналася про поведінку посла лише зараз, тому негайно розпочала "процедуру відкликання посла". Також в уряді запевнили, що подібна поведінка є неприйнятною, а будь-які коментарі расистського характеру він засуджує.

Нагадаємо, що 1 червня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України. Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом було підписано Декларацію про підтримку Румунією щодо України в ЄС.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB