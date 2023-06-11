Румунія відкликала свого посла з Кенії, який порівняв африканців із мавпами

Румунський посол в Кенії Драгос Тігау. Фото: COURTESY

Румунія відкликала свого посла Драгоса Тігау з Кенії після того, як він порівняв африканців із мавпами. Країна попросила вибачення за сексистську поведінку свого дипломата.

Про це повідомляє BBC News.

Порівняв африканців із мавпами

Посол Драгос Тігау зробив подібну заяву наприкінці квітня, однак нещодавно про цей інцидент дізналися ЗМІ.

"Африканська група приєдналася до нас", — сказав він, коли побачив за вікном мавпу.

Про поведінку румунського посла вперше розповів представник МЗС Кенії Камау Мачарія, якого обурила така ситуація. До того ж він також зазначив, що були спроби приховати цю ситуацію.