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Румыния вызвала "на ковер" российского посла: в чем причина

21 февраля 2023 15:38
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Румыния вызвала "на ковер" российского посла — в чем причина
Богдан Ауреску
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В Министерство иностранных дел Румынии вызвали посла россии. Это произошло из-за скандала с Российским центром культуры и науки в Бухаресте, который продвигает нарративы страны-агрессора.

Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел Румынии.

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Что известно

"По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол российской федерации в Бухаресте был вызван во вторник, 21 февраля 2023 года, в штаб-квартиру МАЭ на уровне государственного секретаря по стратегическим вопросам. Также было решено приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Бухаресте", — говорится в сообщении.

Русскому послу было напомнено о неоднократных ситуациях, когда Центр сознательно участвовал в акциях искажения реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения. В последнее время, после начала россией захватнической войны против Украины, эти срывы усилились и приобрели новые акценты, особенно остроты.

"Своими действиями Центр безвозвратно отошел от своих естественных целей укрепления культурных связей и, к сожалению, превратился в инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений России в Украине", — добавили в ведомстве.

Госсекретарь по стратегическим вопросам передал решительное неодобрение румынской стороной постоянных попыток российской стороны гибридных атак и дезинформации из-за усечения и умышленного манипулирования реальностью и призвал последнюю отказаться от подобных практик.

В связи с этим Румыния решила приостановить его деятельность на территории страны, это ограничение продлится по меньшей мере до 20 августа 2023 года.

Напомним, 10 февраля во время очередной ракетной атаки две российские крылатые ракеты "Калибр", запущенные с акватории Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в Украину.

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