Румунія викликала "на килим" російського посла — у чому причина

Богдан Ауреску

В Міністерство закордонних справ Румунії викликали посла рф. Це сталося через скандал із Російським центром культури та науки в Бухаресті, який просуває наративи країни-агресора.

Про це повідомляють на сайті Міністерства закордонних справ Румунії.

Що відомо

"На прохання міністра закордонних справ Богдана Ауреску посол російської федерації в Бухаресті був викликаний у вівторок, 21 лютого 2023 року, до штаб-квартири МАЕ на рівні державного секретаря зі стратегічних питань. Також було вирішено призупинити діяльність Російського центру культури і науки в Бухаресті", — йдеться в повідомленні.

Російському послу було нагадано про неодноразові ситуації, коли Центр свідомо брав участь в акціях спотворення реальності та історичної правди на рівні румунської громадської думки. Останнім часом, після розв’язання росією загарбницької війни проти України, ці зриви посилилися та набули нових акцентів, особливо гостроти.

"Своїми діями Центр безповоротно відійшов від своїх природних цілей зміцнення культурних зв’язків і, на жаль, перетворився на інструмент пропаганди, дезінформації та виправдання воєнних злочинів рф в Україні", — додали у відомстві.

Держсекретар зі стратегічних питань передав рішуче несхвалення румунською стороною постійних спроб російської сторони гібридних атак і дезінформації через усікання та навмисне маніпулювання реальністю та закликав останню відмовитися від подібних практик.

У зв'язку з цим Румунія вирішила призупинити його діяльність на території країни, це обмеження триватиме щонайменше до 20 серпня 2023 року.

Нагадаємо, 10 лютого під час чергової ракетної атаки дві російські крилаті ракети "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря, увійшли в повітряний простір Молдови та Румунії. Після цього вони повернулися до України.