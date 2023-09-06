Румыния признает, что нашли обломки дрона после атаки РФ

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар. Фото: Agerpres

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар прокомментировал информацию о найденных на румынской территории обломках дрона после сообщений об атаке РФ на южную часть Украины. При этом Тилвар уточнил, что пока неясно, относятся ли найденные в районе села Плауру детали к указанному инциденту.

Об этом он рассказал в эфире CNN Antena 3.

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Тилвар сообщил, что на прошлой неделе уведомил президента Румынии Клауса Йоханниса о том, что в стране не обнаружено частей беспилотных аппаратов. Однако позже в районе села Плауру, рядом с Измаилом в Одесской области, были найдены металлические фрагменты.

"Сейчас ведутся исследования на месте находки. Наши службы обнаружили остатки, вероятно, принадлежащие беспилотнику. Сейчас идет их изучение", – сказал он.

Министр также уточнил, что его ранее заявление об отсутствии обломков дронов основывалось на предварительных данных ведомства, которыми он поделился с Йоханнисом.

Напомним, что Министерство обороны Румынии осудило дроновую атаку россиян. Армия-агрессор выпустила 25 дронов по припортовой инфраструктуре города Рени в Одесской области.