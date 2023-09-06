Румунія визнає, що знайшли уламки дрону після атаки РФ

Міністр оборони Румунії Анджел Тілвар. Фото: Agerpres

Міністр оборони Румунії Анджел Тілвар прокоментував інформацію про знайдені на румунській території уламки дрона після повідомлень про атаку РФ на південну частину України. При цьому Тілвар уточнив, що поки що не зрозуміло, чи відносяться знайдені в районі села Плауру деталі до зазначеного інциденту.

Про це він розповів в ефірі CNN Antena 3.

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Тілвар повідомив, що минулого тижня повідомив президента Румунії Клауса Йоханіс про те, що в країні не виявлено частин безпілотних апаратів. Проте пізніше в районі села Плауру, поряд з Ізмаїлом на Одещині, було знайдено металеві фрагменти.

"Зараз ведуться дослідження на місці знахідки. Наші служби виявили залишки, які, ймовірно, належать безпілотнику. Зараз йде їх вивчення", — сказав він.

Міністр також уточнив, що його раніше заява про відсутність уламків дронів ґрунтувалася на попередніх даних відомства, якими він поділився з Йоханнісом.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Румунії засудило дронову атаку росіян. Армія-агресор випустила 25 дронів по припортовій інфраструктурі міста Рені на Одещині.