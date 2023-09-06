Румыния предпримет дополнительные меры, чтобы защитить свое воздушное пространство

Взрыв в Румынии в результате падения дрони Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Власти Румынии решили принять дополнительные меры для защиты воздушного пространства страны. Это произошло после того, как на ее территории обнаружили обломки русских дронов.

Как сообщает Digi24 со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны Румынии Константина Спины.

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Он напомнил, что в приграничной зоне Румынии были обнаружены фрагменты, которые могут быть обломками дронов. Сейчас специалисты приступают к лабораторным исследованиям, чтобы с точностью установить происхождение этих фрагментов.

По словам Спина, обломки могли упасть на территории страны три дня назад во время атаки россиян на Измаил или еще раньше.

"Принимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которые требует ситуация. Определены конкретные меры по усилению технических возможностей, мониторингу ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины, мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", — уточнил представитель Минобороны.

Ранее мы сообщили, что в Минобороны Румынии осудили атаки на объекты и элементы инфраструктуры Украины. Там назвали их неоправданными и отметили, что эти обстрелы нарушают все международные гуманитарные правила.

Напомним, сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли Одесщину. Во время атаки Измаильского порта "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.