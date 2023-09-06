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Румунія вжиє додаткових заходів, щоб захистити свій повітряний простір

6 вересня 2023 17:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Румунія вжиє додаткових заходів, щоб захистити свій повітряний простір
Вибух в Румунії внаслідок падіння дроні Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Влада Румунії вирішила вжити додаткових заходів для захисту повітряного простору країни. Це сталося після того, як на її території знайшли уламки російських дронів.

Як повідомляє Digi24 з посиланням на заяву представника Міністерства оборони Румунії Костянтина Спини.

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Він нагадав, що у прикордонній зоні Румунії знайшли фрагменти, які можуть бути уламками дронів. Наразі фахівці розпочинають лабораторні дослідження, щоб з точністю встановити походження цих фрагментів.

За словами Спину, уламки могли впасти на території країни три дні тому під час атаки росіян на Ізмаїл або ще раніше.

"Вживаються і будуть вживатися всі процедурні кроки, яких вимагає ситуація. Визначено конкретні заходи для посилення технічних можливостей, моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України, ми вжили додаткових заходів для безпеки нашого повітряного простору", — уточнив представник Міноборони.

Раніше ми позовідали, що у Міноборони Румунії засудили атаки на об'єкти та елементи інфраструктури України. Там назвали їх невиправданими та зазначили, що ці обстріли порушують всі міжнародні гуманітарні правила.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вчергове обстріляли Одещину. Втім, під час атаки Ізмаїльського порту "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. 

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