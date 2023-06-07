Румынию всколыхнуло мощное землетрясение

Землетрясение повредило трассу. Иллюстративное фото: google.com

В румынском городе Арад произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера. Кадры происшествия местные жители активно распространили сетью.

Об землетрясении сообщает Национальный научно-исследовательский институт в области физики Земли.

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Землетрясение было зафиксировано к востоку от Арада на глубине 6,4 км. Жители больших городов Тимишоары, Бекешчабы и Решиты почувствовали толчки. После землетрясения возник афтершок магнитудой 3,1 балла.

Напомним, исследователь и физик Ричард Кордаро отметил, что толчки от взрыва на Каховской ГЭС зафиксировали магнитометром в Бухаресте. Не исключено, что взрывчатка была заложена изнутри.

Также мы сообщали, что 28 мая жители Киева и области почувствовали подземные толчки. В сети сразу начали говорить о землетрясении в столице и распространять видео. Однако позже Кличко опроверг эту информацию.

Добавим, что в Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.