Румынию всколыхнуло мощное землетрясение
В румынском городе Арад произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера. Кадры происшествия местные жители активно распространили сетью.
Об землетрясении сообщает Национальный научно-исследовательский институт в области физики Земли.
Землетрясение в Румынии
Землетрясение было зафиксировано к востоку от Арада на глубине 6,4 км. Жители больших городов Тимишоары, Бекешчабы и Решиты почувствовали толчки. После землетрясения возник афтершок магнитудой 3,1 балла.
Напомним, исследователь и физик Ричард Кордаро отметил, что толчки от взрыва на Каховской ГЭС зафиксировали магнитометром в Бухаресте. Не исключено, что взрывчатка была заложена изнутри.
Также мы сообщали, что 28 мая жители Киева и области почувствовали подземные толчки. В сети сразу начали говорить о землетрясении в столице и распространять видео. Однако позже Кличко опроверг эту информацию.
Добавим, что в Полтавской области зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Его могли ощутить те, кто находился в состоянии покоя и внутри здания на верхних этажах.