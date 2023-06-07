Румунію сколихнув потужний землетрус

Землетрус пошкодив трасу. Ілюстративне фото: google.com

У румунському місті Арад стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Рихтера. Кадри перебігу події місцеві жителі активно поширили мережею.

Про землетрус повідомляє Національний науково-дослідний інститут у сфері фізики Землі.

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Землетрус був зафіксований на сході від Арада на глибині 6,4 км. Жителі великих міст Тімішоари, Бекешчаби та Решіти також відчули поштовхи. Після землетрусу виник афтершок магнітудою 3,1 бала.

Нагадаємо, що дослідник та фізик Річард Кордаро зазначив, що поштовхи від вибуху на Каховській ГЕС зафіксували магнітометром у Бухаресті. Не виключено, що вибухівка була закладена зсередини.

Також ми повідомляли, що 28 травня жителі Києва та області відчули підземні поштовхи. У мережі одразу почали говорити про землетрус в столиці і поширювати відео. Однак пізніше Кличко спростував цю інформацію.

Додамо, що у Полтавській області зафіксували землетрус із магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Його могли відчути ті, хто перебував у стані спокою і всередині будівлі на верхніх поверхах.