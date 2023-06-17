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Саакашвили написал президенту Грузии, которая отказывается его помиловать

17 июня 2023 04:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Саакашвили написал президенту Грузии, которая отказывается его помиловать
Михеил Саакашвили в больнице. Фото: Twitter
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Гражданин Украины Михеил Саакашвили написал ответ президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказывается его помиловать.

Он это сделал после интервью Зурабишвили, которое обнародовала "Украинская правда" 15 июня.

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По словам Саакашвили, к тому, что он сейчас находится в тюрьме, причастен лично Президент РФ Путин.

"Путин не мог простить мне поддержку первого украинского Майдана в 2004 году и того, что я не пустил его армию в Тбилиси и отстоял грузинскую государственность в 2008 году", — пишет Саакашвили.

А Зурабишвили называет лицемерной и обычной куклой в руках кремлевского кукловода.

"Она всячески одобряла вооруженные провокации со стороны России. Она играет сейчас роль похожую на роль венгерского президента. Понимаю, что любое слово поддержки сейчас важно, но украинцы не должны обманываться. За тщеславием этой женщины стоит активное сотрудничество Иванишвили с россиянами в России". вопросе обхода санкций ", — добавляет Саакашвили.

Напомним, президент Грузии предлагает надеть на Саакашвили электронный браслет. Саломе Зурабишвили считает, что условия содержания бывшего главы Одесской ОГА нужно смягчить.

На вопрос о том, намерена ли президент Грузии помиловать Саакашвили, учитывая состояние его здоровья, политик ответила, что это не возместит ущерб, нанесенный стране.

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