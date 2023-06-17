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Саакашвілі написав президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати

17 червня 2023 04:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Саакашвілі написав президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати
Міхеїл Саакашвілі у лікарні. Фото: Twitter
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Громадянин України Міхеїл Саакашвілі написав відповідь президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, яка відмовляється його помилувати. 

Він це зробив після інтерв'ю Зурабішвілі, яке оприлюднила "Українська правда" 15 червня.

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За словами Саакашвілі, до того, що він зараз перебуває у в'язниці причетний особисто Президент РФ Путін. 

"Путін не міг пробачити мені підтримку першого українського Майдану 2004 року і того, що я не пустив його армію до Тбілісі та відстояв грузинську державність у 2008 році", — пише Саакашвілі.

А Зурабішвілі  називає лицемірною та звичайною лялькою в руках кремлівського ляльковода. 

"Вона всіляко схвалювала збройні провокації з боку Росії. Вона грає зараз роль схожу на роль угорського президента. Розумію, що будь-яке слово підтримки зараз важливе, але українці не повинні обманюватися. За марнослів'ям цієї жінки стоїть активна співпраця Іванішвілі з росіянами в питанні обходу санкцій", — додає Саакашвілі.

Нагадаємо, президентка Грузії пропонує вдягти на Саакашвілі електронний браслет. Саломе Зурабішвілі вважає, що умови тримання колишнього очільника Одеської ОДА потрібно пом’якшити.

На питання про те, чи має намір президентка Грузії помилувати Саакашвілі, враховуючи стан його здоров'я, політик відповіла, що це не відшкодує збитки, завданих країні.

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