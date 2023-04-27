Сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании, — СМИ

Коллаборант Владимир Сальдо на встрече с Владимиром Путиным. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Сторонник Кремля Владимир Сальдо, которого россияне поставили руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Это произошло несмотря на то, что он находится под санкциями.

Об этом сообщает The Guardian.

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Владимир Сальдо, печально известная марионетка Кремля в городе Херсон, указан как владелец британской компании, зарегистрированной в ноябре, спустя пять месяцев после того, как его имя было внесено в санкционный список.

Правительство Великобритании оказало экономическое давление центральной частью своих попыток подорвать войну Путина в Украине. Однако более чем через год после вторжения предложения, которые сделали бы преступлением для находящихся под санкциями людей, создание британских компаний, все еще не стали законом.

В июне 2022 года правительство заморозило все активы Сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну. Британские чиновники обвиняют его в "продвижении политики и действий, дестабилизирующих Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Однако с ноября он считается владельцем британской компании с адресом в районе Хаттон-Гарден в центре Лондона.

Companies House, британский корпоративный реестр, не требует подтверждения личности, когда люди создают компании. Сальдо не ответил на вопрос о своей причастности к компании Grainholding Ltd.

Его запись в санкционном списке была обновлена с момента регистрации Grainholding, чтобы заимствовать детали из регистрационных документов компании, что свидетельствует о том, что власти Великобритании знали о ее существовании и считали документы подлинными.

Были ли приняты меры против Grainholding

Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, остающегося в списке действующих компаний.

"Мы не комментируем отдельные случаи", — сказал он.

Маргарет Ходж, член парламента от лейбористов, выступающая за ужесточение санкций, сказала:

"Зарабатывает ли эта компания деньги? Мы не знаем. Имеет ли она счет в британском банке? Мы не знаем. Знают ли об этом правоохранительные органы? Мы не знаем. И заморозили ли они этот актив? Этого мы тоже не знаем. Эта система — беспорядок от начала до конца".

В документах компании отмечено, что капитал Grainholding составляет 1 млн фунтов стерлингов, половина акций принадлежит Сальдо, а остальные — другому украинцу.

Личные бизнес-интересы Сальдо варьируются от строительства до производства наборов для йоги. Запись в официальном реестре Британии о компании Grainholding может свидетельствовать о том, что он, возможно, расширил свою деятельность на прибыльную торговлю сельскохозяйственными товарами в Украине.

"Нет никаких оснований полагать, что Сальдо или Grainholding были причастны к коррупции или отмыванию денег. Однако тот факт, что фирма была создана на имя находящегося под санкциями чиновника Путина, поднимает более широкие вопросы об отсутствии надзора за британскими компаниями", — говорится в материале.

Напомним, главный херсонский приспешник россиян Владимир Сальдо признал, что работа на оккупантов обернулась для него убытками. А также он заявил, что боится потерять недвижимость в Крыму после контрнаступления Украины.