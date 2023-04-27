Сальдо зареєстрував зернову компанію у Великій Британії, — ЗМІ

Колаборант Володимир Сальдо на зістрічі з Володимиром Путіним. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Прихильник Кремля Володимир Сальдо, якого росіяни поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Це відбулося попри те, що він перебуває під санкціями.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

У Британії зареєстрували фірму на Сальдо

Володимир Сальдо, сумнозвісна маріонетка Кремля в місті Херсон, вказаний як власник британської компанії, зареєстрованої в листопаді, через п'ять місяців після того, як його ім'я було внесено до санкційного списку.

Уряд Великої Британії зробив економічний тиск центральною частиною своїх спроб підірвати війну Путіна в Україні. Однак більш ніж через рік після вторгнення, пропозиції, які зробили б злочином для людей, що перебувають під санкціями, створення британських компаній, все ще не стали законом.

У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британські чиновники звинувачують його в "просуванні політики і дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України". Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона.

Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою причетність до компанії Grainholding Ltd.

Його запис у санкційному списку був оновлений з моменту реєстрації Grainholding, щоб запозичити деталі з реєстраційних документів компанії, що свідчить про те, що влада Великої Британії знала про її існування і вважала документи справжніми.

Чи були вжито заходів проти Grainholding

Представник уряду відмовився повідомити, чи було вжито якихось заходів проти Grainholding, який залишається у списку діючих компаній.

"Ми не коментуємо окремі випадки", — сказав він.

Маргарет Ходж, член парламенту від лейбористів, яка виступає за посилення санкцій, сказала:

"Чи заробляє ця компанія гроші? Ми не знаємо. Чи має вона рахунок у британському банку? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронні органи? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми теж не знаємо. Ця система — безлад від початку до кінця".

У документах компанії зазначено, що капітал Grainholding становить 1 млн фунтів стерлінгів, половина акцій належить Сальдо, а решта — іншому українцю.

Особисті бізнес-інтереси Сальдо варіюються від будівництва до виробництва наборів для йоги. Запис в офіційному реєстрі Британії про компанію Grainholding може свідчить про те, що він, можливо, розширив свою діяльність на прибуткову торгівлю сільськогосподарськими товарами в Україні.

"Немає жодних підстав вважати, що Сальдо або Grainholding були причетні до корупції або відмивання грошей. Однак той факт, що фірма була створена на ім'я чиновника Путіна, який перебуває під санкціями, порушує ширші питання про відсутність нагляду за британськими компаніями", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, головний херсонський посіпака росіян Володимир Сальдо визнав, що робота на окупантів обернулася для нього збитками. А також він заявив, що боїться втратити нерухомість у Криму після контрнаступу України.