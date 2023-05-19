Саммит G7 в Хиросиме: напоминание о новой ядерной угрозе

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол встречается с южнокорейцами, пережившими атомную бомбардировку 1945 года в Хиросиме. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

В Японии начался 49-й саммит "Большой семерки". Символически его проводят в городе Хиросима, который в 1945 году был уничтожен ядерной бомбой. Большое внимание на саммите будет уделено именно новой ядерной угрозе, которую активно обсуждают с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Детальнее об этом пишет Элизабет Чаппелл, кандидат наук британского Открытого университета. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Саммит G7 в Хиросиме заставит мировых лидеров противостоять растущей ядерной угрозе

Нынешние кризисы, с которыми сталкивается мир, станут еще очевиднее во время того, как Хиросима — первый город, уничтоженный ядерной бомбой — будет принимать ежегодный саммит G7, объединяющий семь самых богатых стран мира. Важно, что лидеры будут иметь редкую возможность встретиться лицом к лицу с выжившими и теми, кто до сих пор хочет рассказать свои истории миру.

Навсегда запечатлевшись в коллективном сознании, Хиросима стала символом устойчивости перед ядерным уничтожением. Она также является домом для большой популяции хибакуши — так называют людей, переживших атомную бомбардировку. По оценкам, в Японии насчитывается 118 935 хибакуш, из которых 39 590 все еще живут в Хиросиме.

То, что встреча "Большой семерки" состоится в этом городе, является заслугой премьер-министра Японии Фумио Кисида. Уроженец Хиросимы, он постоянно подчеркивает значение своего города, а не открещивается от его исторических ужасов.

Как министр иностранных дел он помог организовать визит президента США в Хиросиму в 2016 году, когда Барак Обама встретился с выжившими.

После объявления о проведении саммита G7 в Хиросиме, Кисида предложил свой хиросимский план действий, направленный на укрепление и поддержку договора о нераспространении ядерного оружия от 1970 года. Кисида также пообещал пригласить мировых лидеров посетить Хиросиму и Нагасаки, чтобы они могли понять разрушительные последствия применения ядерного оружия.

Моя работа посвящена тому, как истории выживших могут быть переосмыслены с точки зрения разных поколений. Сейчас я беру интервью у третьего поколения, внуков выживших, известных на японском языке как "хибаку сансей" (hibaku sansei).

Выжившие очень чувствительны к нехватке публичности, окружающей историю атомных бомбардировок, и часто неохотно рассказывают свои истории. Я считаю, что важно, проводя повторные интервью, пытаться понять причины их молчания, а также их истории, опираясь на опыт и перспективы.

Война и мир

Лидеры G7 встречаются во время эскалации кризисов, включая войну в Украине, напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем и ускорение международной гонки вооружений.

После Второй мировой войны Япония отошла от мировой политики, осознавая потерю своей империи и сокрушительное поражение в 1945 году, завершившееся бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Этот шокирующий акт не только убил сотни тысяч людей, но и оставил бесчисленное количество выживших с заболеваниями, передавшимися их потомкам.

Поэтому приятно слышать от японского лидера смелое и ясное заявление о том, что саммит "Большой семерки" во время войны должен быть сосредоточен на вопросах мира.

Лидеры стран "Большой семерки" прибыли на саммит в Японию. Фото: REUTERS

Спустя семьдесят восемь лет после того, как город был почти стерт с лица земли бомбой, в Хиросиме сейчас есть прекрасные парки, мемориалы и музеи, в которых выставлены материалы и человеческие истории о взрыве. В то время предполагалось, что в городе ничего не будет расти в течение десятилетий.

Понятно, что многие выжившие, уехали или эмигрировали после бомбардировки, но некоторые в чрезвычайно сложных обстоятельствах продолжали проводить жизненно важные исследования влияния атомной бомбардировки на окружающую среду и геологию города.

Некоторые создавали жуткие произведения искусства, изображавшие личные мучения, а другие терпеливо проводили медицинские исследования и лечили выживших, благодаря чему появились дома престарелых и больницы, которые сейчас опекают тысячи летних хибакуша.

Они хотели помочь своим согражданам, но также надеялись, что их усилия в один прекрасный день приведут к возрожденному городу. Чтобы осуществить их желание, потребовалось, чтобы житель Хиросимы Фумио Кисида стал премьер-министром Японии.

Выжить, чтобы рассказать историю

Выжившие отстроили город и сохранили память об атомных бомбардировках для будущих поколений, сделали это огромной личной ценой.

86-летней Кейко Огура, официальной рассказчице истории города, было всего восемь лет, и она была дома в пригороде Хиросимы, когда испытала облучение, в том числе от смертоносного "черного дождя", выпавшего из грибовидного облака 6 августа 1945 года. Она неустанно идет по следам своего мужа, Каору Огури, одного из первых директоров Мемориального музея мира в Хиросиме, рассказывая истории хибакуши остальному миру.

Когда я брала у нее интервью для своего исследования, она сказала, что рассказ о том, как она пострадала от атомной бомбы, вызвал у нее глубокую обеспокоенность. Хибакуша выросла в культуре дискриминации и цензуры.

После бомбардировки как японское военное правительство, так и американские оккупационные власти пытались стереть любое упоминание о сейсмическом событии, отрицать смертельное влияние бомбы на человеческий организм и цензурировать истории выживших.

Партнеры лидеров G7 возлагают венки в Мемориальный парк мира в Хиросиме. Фото: REUTERS

Как недавно сказала 75-летняя Киоко Гибсон, живущая в Великобритании, но родом из Хиросимы: "Вы можете себе представить, если бы вам пришлось наблюдать, как те, о ком вы заботитесь, испытывают нестерпимые страдания?".

Хибакуши были решительно настроены против того, чтобы они считались просто жертвами, и смирились с тем, что они стали несчастными побочными потерями после капитуляции Японии 15 августа 1945 года.

Нобелевский лауреат Кендзабуро Оэ (1935-2023) описал в ряде автобиографических произведений, как его жизнь изменилась к лучшему после интервью с хибакушем, которое он взял для своей книги "Хиросимские заметки" 1965 года. Он продолжал отстаивать их дело на протяжении всей своей жизни, утверждая, что главный урок бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — это урок саморефлексии.

Если лидеры G7 прислушаются к ужасным историям выживших в Хиросиме, они смогут понять, эмоционально и рационально, что подписание плана действий Кисиды и связанного с ним соглашения о политике неприменения ядерного оружия первыми является единственным моральным выбором.

Это может помочь создать крайне необходимое пространство для надлежащих дебатов, преодолевающих разногласия. Воспользуются ли они этой возможностью?

На данный момент самой большой угрозой миру во всем мире остается то, что философ Бертран Рассел и физик Альберт Эйнштейн описали в 1955 году как угрозу для всех нас: оружие массового поражения. Истории хибакуши в Хиросиме должны служить постоянным предостережением против этого серьезного человеческого безрассудства.

Элизабет Чаппелл, кандидат наук, кафедра английского языка и литературы, Открытый университет