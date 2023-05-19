Саміт G7 у Хіросімі: нагадування про нову ядерну загрозу

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол зустрічається з південнокорейцями, які пережили атомне бомбардування 1945 року в Хіросімі. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Японії розпочався 49-й саміт "Великої сімки". Символічно його проводять у місті Хіросіма, яке у 1945 році знищили ядерною бомбою. Велика увага на саміті буде приділена саме новій ядерній загрозі, яку активно обговорюють від початку повномастабного вторгнення Росії в Україну.

Детальніше про це пише Елізабет Чаппелл, кандидат наук британського Відкритого університету. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Читайте також:

Саміт G7 у Хіросімі змусить світових лідерів протистояти зростаючій ядерній загрозі

Нинішні кризи, з якими стикається світ, стануть ще більш очевидними під час того, як Хіросіма — перше місто, знищене ядерною бомбою — прийматиме щорічний саміт G7, що об'єднує сім найбагатших країн світу. Важливо, що лідери матимуть рідкісну можливість зустрітися віч-на-віч з тими, хто вижив і досі хоче розповісти свої історії світові.

Назавжди закарбувавшись у колективній свідомості, Хіросіма стала символом стійкості перед обличчям ядерного знищення. Вона також є домом для великої популяції хібакуші — так називають людей, що пережили атомне бомбардування. За оцінками, в Японії налічується 118 935 хібакуша, з яких 39 590 все ще живуть у Хіросімі.

Те, що зустріч "Великої сімки" відбудеться в цьому місті, є заслугою прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда. Уродженець Хіросіми, він постійно підкреслює значення свого міста, а не цурається його історичних жахів.

Як міністр закордонних справ він допоміг організувати візит президента США до Хіросіми в 2016 році, коли Барак Обама зустрівся з тими, хто вижив.

Після оголошення про проведення цьогорічного саміту G7 в Хіросімі, Кісіда запропонував свій хіросімський план дій, спрямований на зміцнення і підтримку договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1970 року. Кісіда також пообіцяв запросити світових лідерів відвідати Хіросіму і Нагасакі, щоб вони могли зрозуміти руйнівні наслідки застосування ядерної зброї.

Моя робота присвячена тому, як історії тих, хто вижив, можуть бути переосмислені з точки зору різних поколінь. Зараз я беру інтерв'ю у третього покоління, онуків тих, хто вижив, відомих японською мовою як "хібаку сансей" (hibaku sansei).

Ті, хто вижив, дуже чутливі до браку публічності, що оточує історію атомних бомбардувань, і часто неохоче розповідають свої історії. Я вважаю, що важливо, проводячи повторні інтерв'ю, намагатися зрозуміти причини їхнього мовчання, а також їхні історії, спираючись на досвід і перспективи.

Війна і мир

Лідери G7 зустрічаються в час ескалації криз, включаючи війну в Україні, напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем та прискорення міжнародної гонки озброєнь.

Після Другої світової війни Японія відійшла від світової політики, усвідомлюючи втрату своєї імперії та нищівну поразку в 1945 році, яка завершилася бомбардуванням Хіросіми та Нагасакі. Цей шокуючий акт не лише вбив сотні тисяч людей, але й залишив незліченну кількість тих, хто вижив, із захворюваннями, які передалися їхнім нащадкам.

Тому приємно чути від японського лідера сміливу і чітку заяву про те, що саміт "Великої сімки" під час війни має бути зосереджений на питаннях миру.

Лідери країн "Великої сімки" прибули на саміт до Японії. Фото: REUTERS

Через сімдесят вісім років після того, як місто було майже стерте з лиця землі бомбою, в Хіросімі зараз є прекрасні парки, меморіали і музеї, в яких виставлені матеріали і людські історії про вибух. У той час передбачалося, що в місті нічого не буде рости протягом десятиліть.

Зрозуміло, що багато людей, які вижили, виїхали або емігрували після бомбардування, але дехто в надзвичайно складних обставинах продовжував проводити життєво важливі дослідження впливу атомного бомбардування на навколишнє середовище та геологію міста.

Дехто створював моторошні витвори мистецтва, що зображували особисті муки, а інші терпляче проводили медичні дослідження та лікували тих, хто вижив, завдяки чому з'явилися будинки для людей похилого віку та лікарні, які зараз опікуються тисячами літніх хібакуша.

Вони хотіли допомогти своїм співгромадянам, але також сподівалися, що їхні зусилля одного дня приведуть до відродженого міста. Щоб здійснити їхнє бажання, знадобилося, щоб житель Хіросіми Фуміо Кісіда став прем'єр-міністром Японії.

Вижити, щоб розповісти історію

Ті, хто вижив, відбудували місто і зберегли пам'ять про атомні бомбардування для майбутніх поколінь, зробили це величезною особистою ціною.

Вісімдесятишестирічній Кейко Огура, офіційній оповідачці історії міста, було лише вісім років, і вона була вдома в передмісті Хіросіми, коли зазнала опромінення, в тому числі від смертоносного "чорного дощу", що випав з грибовидної хмари 6 серпня 1945 року. Вона невпинно йде слідами свого чоловіка, Каору Огури, одного з перших директорів Меморіального музею миру в Хіросімі, розповідаючи історії хібакуші решті світу.

Коли я брала у неї інтерв'ю для свого дослідження, вона сказала, що розповідь про те, як вона постраждала від атомної бомби, викликала у неї глибоке занепокоєння. Хібакуша виросла в культурі дискримінації та цензури.

Після бомбардування як японський військовий уряд, так і американська окупаційна влада намагалися стерти будь-яку згадку про сейсмічну подію, заперечувати смертельний вплив бомби на людський організм і цензурувати історії тих, хто вижив.

Партнери лідерів G7 покладають вінки до Меморіального парку миру в Хіросімі. Фото: REUTERS

Як нещодавно сказала 75-річна Кіоко Гібсон, яка живе у Великій Британії, але родом з Хіросіми: "Ви можете собі уявити, якби вам довелося спостерігати, як ті, про кого ви піклуєтеся, зазнають нестерпних страждань?".

Хібакуші були рішуче налаштовані проти того, щоб їх вважали просто жертвами, і змирилися з тим, що вони стали нещасними побічними втратами після капітуляції Японії 15 серпня 1945 року.

Нобелівський лауреат Кендзабуро Ое (1935-2023) описав у низці автобіографічних творів, як його життя змінилося на краще після інтерв'ю з хібакуша, яке він взяв для своєї книги "Хіросімські нотатки" 1965 року. Він продовжував відстоювати їхню справу протягом усього свого життя, стверджуючи, що головний урок бомбардувань Хіросіми і Нагасакі — це урок саморефлексії.

Якщо лідери G7 прислухаються до жахливих історій тих, хто вижив у Хіросімі, вони зможуть зрозуміти, емоційно і раціонально, що підписання плану дій Кісіди і пов'язаної з ним угоди про політику незастосування ядерної зброї першими є єдиним моральним вибором.

Це може допомогти створити вкрай необхідний простір для належних дебатів, що долають розбіжності. Чи скористаються вони цією можливістю?

На даний момент найбільшою загрозою для миру в усьому світі залишається те, що філософ Бертран Рассел і фізик Альберт Ейнштейн описали в 1955 році як загрозу для всіх нас: зброя масового знищення. Історії хібакуші в Хіросімі повинні слугувати постійним застереженням проти цієї серйозної людської нерозсудливості.

Елізабет Чаппелл, кандидат наук, кафедра англійської мови та літератури, Відкритий університет