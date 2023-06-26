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Саммит мира состоится в конце этого года, — высокопоставленное должностное лицо ЕС

26 июня 2023 18:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Саммит мира состоится в конце этого года, — высокопоставленное должностное лицо ЕС
Флаги Украины и ЕС. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На днях в Копенгагене состоялась встреча, посвященная подготовке предстоящего Саммита мира . Один из высокопоставленных европейских чиновников на правах анонимности отметил, что саммит может пройти до конца 2023 года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам вышеупомянутого чиновника, встреча состоялась на уровне национальных советников по вопросам безопасности. От Украины участие принял глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Мы будем продолжать обсуждение в этом формате. Было признание того, что любое мирное решение должно быть долгосрочным и справедливым, основываясь на принципах ООН - суверенитете, территориальной целостности, праве выбирать свое будущее", — говорится в сообщении.

На вопрос журналистов о дальнейшем развитии событий чиновник ответил, что в планах провести следующую встречу к летним каникулам.

Отмечается, что представители Саудовской Аравии "подали сигнал", что хотели принять это заседание у себя.

Обсудили и вопросы "диалога с РФ"

По словам чиновника, также поднимался и вопрос "диалога с Россией, поскольку есть ряд вопросов, которые с ними нужно обсуждать".

Речь идет о:

  • ядерные риски вокруг ЗАЭС,
  • необходимость возвращения в семьи двадцати тысяч похищенных украинских детей,
  • вопросы обмена военнопленными,
  • Черноморская зерновая инициатива.

Отмечается, что во время заседания находились представители "Большой семерки" и такие "ключевые партнеры", как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция.

Напомним, ранее мы писали, что Украина готовит международный саммит мира, на котором будет обсуждаться формула мира от Владимира Зеленского . На это мероприятие, заверил глава Офиса Президента Андрей Ермак, обязательно пригласят лидеров "глобального Юга".

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