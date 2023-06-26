Саміт миру відбудеться в кінці цього року, — високопоставлений посадовець ЄС

Прапори України та ЄС. Фото: google.com

Днями в Копенгагені відбулась зустріч, присвячена підготовці майбутнього Саміту миру. Один із високопоставлених європейських чиновників на правах анонімності зазначив, що саміт може відбутися до кінця 2023 року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За словами вищезгаданого посадовця зустріч відбулась рівні національних радників із питань безпеки. Від України участь взяв голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Ми продовжуватимемо обговорення в цьому форматі. Було визнання того, що будь-яке мирне рішення має бути довгостроковим і справедливим, ґрунтуючись на принципах ООН - суверенітеті, територіальній цілісності, праві обирати своє майбутнє", — йдеться в повідомленні.

На запитання журналістів про подальший розвиток подій, посадовець ЄС відповів, що в планах провести наступну зустріч до літніх канікул.

Зазнчається, що представники Саудівської Аравії "подали сигнал", що хотіли б прийняти це засідання у себе.

Обговорили і питання "діалогу з РФ"

За словами чиновника, також порушувалось і питання "діалогу з Росією, оскільки є низка питань, які з ними потрібно обговорювати".

Йдеться про:

ядерні ризики навколо ЗАЕС,

необхідність повернення в сім'ї двадцяти тисяч викрадених українських дітей,

питання обміну військовополоненими,

Чорноморська зернова ініціатива.

Зазначається, що під час засідання були представники "Великої сімки" і такі "ключові партнери", як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, Південна Африка і Туреччина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна готує міжнародний Саміт миру, на якому буде обговорюватися формула миру від Володимира Зеленського. На цей захід, запевнив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, обов’язково запросять лідерів "глобального Півдня".