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Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

3 февраля 2023 19:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Саммит Украина ЕС 3 февраля: аналитика события
Украина получила кандидатство на вступление в ЕС 23 июня
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В пятницу, 3 февраля, в Киеве впервые прошел саммит о вступлении Украины в ЕС. Приехали с десяток европейских дипломатов, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Официальная часть встреча и переговоров в Киеве прошла под сирены о воздушной угрозе — на территории Беларуси дважды взлетал российский носитель дефицитных гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Какие решения приняли на саммите и когда Украина станет членом ЕС — читайте в Новини.LIVE дальше.

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"Мы, к сожалению, очень быстрые. Даже может показаться, что сверхбыстрые"

Итак, саммит 3 февраля официальный Киев впервые принял лидеров Европы в качестве кандидата на членство в Евросоюзе. Приехали еврокомиссары и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель. Все они совместно с украинским правительством вели переговоры о том, как Украина должна вступить в ЕС.

Самміт Україна ЄС
Фото: president.gov.ua

Враг тоже успел "поздравить" европейских политиков в Киеве взлетами истребителей МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых и дефицитных ракет "Кинжал". Воздушная тревога в Киеве и на всей территории Украины включалась дважды. Первый раз длилась почти 2 часа, во второй раз, под вечер — 40 мин.

"Несмотря на звуки сирены, хочу поблагодарить вас за то, что вы не боитесь этих звуков и вместе с нами в этой войне на стороне добра. Цель Украины четкая — начало переговоров о членстве в Европейском Союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе для сближения Украины и ЕС. Я в этом очень заинтересован. Мы, к сожалению, очень быстры. Даже может показаться, что сверхскоры. Но мы действительно этого хотим. Мы думаем об этом и мечтаем", — отметил президент Владимир Зеленский на открытии саммита.

Украина хочет вступить в ЕС через 2 года

Украина получила статус кандидата на поступление Украины с беспрецедентной скоростью. Заявку на членство президент Владимир Зеленский подал 28 февраля, правительство заполнило специальный опросник от ЕС через месяц и уже 23 июня Украина получила кандидатство.

За день до проведения саммита Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС работать над началом переговоров о членстве Украины в блоке. Украинская власть имеет амбициозный план вступить в состав ЕС за 2 года. Об этом накануне саммита в Киеве сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Мол, власть приложит все усилия, чтобы положить ЕС на стол отчет о том, что Украина готова к вступлению.

Самміт Україна ЄС
Фото:  REUTERS

"Мы не ждем автоматизма в вопросе вступления и прекрасно понимаем, что решение о членстве в ЕС должны принять все 27 членов ЕС. Будет процесс дискуссий, который займет время. Мы осознаем, что одобрение решения "за" займет время. Но мы хотим завершить свою часть работы как можно быстрее", — объяснил премьер.

В ответ на данное заявление глава Евросовета Шарль Мишель отметил, если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению и уверенности в внедрении необходимых реформ — процесс вступления действительно можно ускорить.

"Я помню время, когда мы решили предоставить Украине кандидатство в ЕС. За несколько недель до этого решения кто-то тоже колебался и относился пессимистично. Но нам это удалось и Украина смогла быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается, как правило, со стороны ЕС", — сказал Мишель.

Самміт Україна ЄС
Фото: president.gov.ua

Не сомневается в европейском членстве Украины и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия будет способствовать Украине приближаться к вступлению, "к тому дню, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит — перед зданием Берламонт в Брюсселе".

Когда же Украина станет членом ЕС

В комментарии Новини.LIVE председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко отметил, что 2024-2025 годы являются вполне реальным сроком обретения европейского членства Украиной. Однако это вступление зависит не только от Украины, но и самого ЕС.

По его словам, план, о котором говорил премьер-министр — реальный, хотя и достаточно амбициозный. Если такой план будет, он мобилизует правительство и все ветви власти сделают все возможное, чтобы вступление Украины реализовалось.

"Конечно, это зависит не только от нас и нашей политической воли, но от самого ЕС. Украине необходимо заручиться поддержкой всех его членов, а это непросто. В ЕС есть наши друзья и союзники, но есть также и такие страны, которые настроены менее позитивно относительно перспективы нашего вступления. С ними следует работать. В целом я считаю, что стать членом ЕС в течение двух-трех лет вполне реально", — подытожил политик.

Мережко
Александр Мережко

Напомним, что Хорватии для получения статуса кандидата потребовался почти год. Босния и Герцоговина один только опросник заполняла почти два года, а статус кандидата не может получить до сих пор, хотя подала заявку еще в 2016-м.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут начаться в 2023 году. По ее словам, стать полноправным членом ЕС Украина может в рекордно короткий срок — максимум за пять лет.

Самміт Україна ЄС

В совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС стороны отметили, что Евросоюз подтвердил свою приверженность дальнейшему углублению отношений с Украиной и свое обязательство поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию Украины.

ЕС согласился, что Украина прилагает серьезные усилия для проведения реформ, которые необходимы для начала переговоров о членстве, несмотря на войну.

Фото: president.gov.ua

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