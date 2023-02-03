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Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

3 лютого 2023 19:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Саміт Україна ЄС 3 лютого: аналітика події
Україна отримала кандидатство на вступ до ЄС 23 червня
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У п'ятницю, 3 лютого, в Києві вперше відбувся саміт про вступ України до ЄС. Приїхали з десяток європейських дипломатів, включно із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Офіційна частина зустрічі та перемовин у Києві пройшла під сирени про повітряну загрозу — на території Білорусі двічі злітав російський носій дефіцитних гіперзвукових ракет "Кинджал". 

Які рішення ухвалили на саміті і коли ж Україна стане членом ЄС — читайте у Новини.LIVE далі.

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"Ми, на жаль, дуже швидкі. Навіть може здатись, що надшвидкі"

Отже, саміт 3 лютого офіційний Київ вперше прийняв лідерів Європи як кандидат на членство в Євросоюзі. Приїхали єврокомісари та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель. Всі вони спільно з українським урядом вели перемовини про те, як Україна має вступити в ЄС.

Самміт Україна ЄС
Фото: president.gov.ua

Ворог теж встиг "привітати" європейських політиків у Києві злетами винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових та дефіцитних ракет "Кинджал". Повітряна тривога у Києві та загалом на всій території Україні вмикалась двічі. Перший раз тривала майже 2 години, вдруге, під вечір — 40 хв.

"Попри звуки сирени хочу подякувати вам за те, що ви не боїтеся цих звуків і разом із нами в цій війні на боці добра. Мета України чітка  початок переговорів про членство в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС. Я в цьому дуже зацікавлений. Ми, на жаль, дуже швидкі. Навіть може здатись, що надшвидкі. Але ми дійсно цього хочемо. Ми думаємо про це і мріємо", — зазначив президент Володимир Зеленський на відкритті саміту.

Україна хоче вступити до ЄС за 2 роки

Україна отримала статус кандидата на вступ Україна із безпрецедентною швидкістю. Заявку на членство президент Володимир Зеленський подав 28 лютого, уряд заповнив спеціальний опитувальник від ЄС за місяць і вже 23 червня Україна отримала кандидатство.

За день до проведення саміту, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС працювати над початком переговорів про членство України у блоці. В української влади є амбітний план вступити до складу ЄС за 2 роки. Про це напередодні саміту в Києві сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мовляв, влада докладе всіх зусиль, аби покласти ЄС на стіл звіт про те, що Україна готова до вступу.

Самміт Україна ЄС
Фото:  REUTERS

"Ми не чекаємо автоматизму у питанні вступу і чудово розуміємо, що рішення про членство у ЄС мають ухвалити усі 27 членів ЄС. Буде процес дискусій, який забере час. Ми свідомі того, що схвалення рішення "за" забере час. Але ми хочемо завершити свою частини роботи якнайшвидше", — пояснив прем’єр.

У відповідь на цу заяву голова Євроради Шарль Мішель відмітив, якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення та впевненість у впровадженні необхідних реформ — процес вступу дійсно можна прискорити.

"Я пам'ятаю час, коли моли ми вирішили надати Україні кандидатство в ЄС. За кілька тижнів до цього рішення, хтось теж вагався та ставився песимістично. Але нам це вдалося і Україна змогла швидко отримати статус кандидата, порівняно з тим, як це робиться, зазвичай, з боку ЄС", — сказав Мішель.

Самміт Україна ЄС
Фото: president.gov.ua

Не сумнівається у європейському членстві України і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, "до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути — перед будівлею Берламонт у Брюсселі".

Коли ж Україна стане членом ЄС

У коментарі Новини.LIVE голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко зазначив, що 2024-2025 роки є цілком реальним терміном набуття європейського членства Україною. Проте цей вступ залежить не лише від України, а й від самого ЄС.

За його словами, план, про який говорив прем'єр-міністр — реальний, хоча й доволі амбітний. Якщо такий план буде, він мобілізує уряд і всі гілки влади зробити все можливе, аби вступ України реалізувався.

"Звичайно, це залежить не тільки від нас і нашої політичної волі, але є від самого ЄС. Україні необхідно заручитися підтримкою усіх його членів, а це непросто. В ЄС є наші друзі і союзники, але є також і такі країни, які налаштовані менш позитивно щодо перспективи нашого вступу. З ними слід працювати. Загалом я вважаю, що стати членом ЄС впродовж двох-трьох років цілком реально", — підсумував політик.

Мережко
Олександр Мережко

Нагадаємо, що Хорватії для отримання статусу кандидата знадобився майже рік. Боснія та Герцоговина один лише опитувальник заповнювала майже два роки, а статус кандидата не може отримати й досі, хоча подала заявку ще в 2016-му.

Віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що переговори про членство України в Європейському Союзі можуть розпочатися у 2023 році. За її словами, стати повноправним членом ЄС Україна може у рекордно короткий термін — максимум за п'ять років.

Самміт Україна ЄС

У спільній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС сторони зазначили, що Євросоюз підтвердив свою прихильність до подальшого поглиблення відносин з Україною та своє зобов’язання підтримувати подальшу європейську інтеграцію України.

Загалом ЄС погодився, що Україна докладає серйозних зусиль для проведення реформ, які необхідні для початку переговорів про членство, незважаючи на війну.

Фото: president.gov.ua

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