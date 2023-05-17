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Саммит Quad отменили после отказа Байдена прилететь в Азию

17 мая 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Саммит Quad отменили после отказа Байдена прилететь в Азию
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил об отмене планировавшегося на следующей неделе совещания лидеров Quad в Сиднее. Это решение было принято после отказа президента США Джо Байдена от визита в Азию.

Об этом пишет CNN.

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В сообщении говорится, что Альбанезе упомянул, что дискуссии могут быть возобновлены во время того, как лидеры саммита посетят Японию.

Байден предполагал встретиться 24 мая с Альбанезе, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Японии Кисидой Фумио в рамках неформального диалога о безопасности. Это событие широко рассматривается как средство противостояния агрессии Китая в этом регионе.

Байден отменил свой визит, который включал посещение Папуа-Новой Гвинеи, в связи с попытками США усилить свои связи в области безопасности в регионе Тихого океана, где растет конкуренция с Китаем. Однако, нестабильная внутренняя политика США сорвала важное путешествие Байдена в Азию.

По планам, Байден должен был посетить Сидней для участия в саммите Quad в ходе своего недельного азиатского тура, начиная с участия в совещании лидеров G7 в Хиросиме, Япония, и включая встречу с лидерами островов Тихого океана в Папуа-Новой Гвинее. Вместо этого, лидеры Quad проведут обсуждения в Японии, где все четыре премьера будут находиться на выходных, как отметил Альбанезе, хотя точное время пока не установлено.

Напомним, что 12 мая в Японии встретились министры финансов Большой семерки и руководители центральных банков. Страны G7 обсудили использование Китаем "экономического принуждения" в своих деловых операциях за границей.

 

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