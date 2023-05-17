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Саміт Quad скасували після відмову Байдена прилетіти до Азії

17 травня 2023 09:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Саміт Quad скасували після відмову Байдена прилетіти до Азії
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе оголосив про відміну наради лідерів Quad, що планувалася наступного тижня, в Сіднеї. Це рішення було ухвалено після відмови президента США Джо Байдена від візиту до Азії.

Про це пише CNN .

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У повідомленні йдеться, що Альбанезе згадав, що дискусії можуть бути відновлені після того, як лідери саміту відвідають Японію.

Байден передбачав зустрітися 24 травня з Альбанезе, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та прем'єр-міністром Японії Кісідою Фуміо в рамках неформального діалогу про безпеку. Ця подія широко розглядається як засіб протистояння агресії Китаю у цьому регіоні.

Байден скасував свій візит, який включав відвідування Папуа-Нової Гвінеї у зв'язку зі спробами США посилити свої зв'язки в галузі безпеки в регіоні Тихого океану, де зростає конкуренція з Китаєм. Однак нестабільна внутрішня політика США зірвала важливу подорож Байдену до Азії.

За планами, Байден повинен був відвідати Сідней для участі в саміті Quad у ході свого тижневого азіатського туру, починаючи з участі у нараді лідерів G7 у Хіросімі, Японія, та включаючи зустріч із лідерами островів Тихого океану в Папуа-Новій Гвінеї. Натомість, лідери Quad проведуть обговорення в Японії, де всі чотири прем'єри будуть знаходитися на вихідних, як зазначив Альбанезе, хоча точний час поки що не встановлений.

Нагадаємо, що 12 травня в Японії зустрілися міністри фінансів Великої сімки та керівники центральних банків. Країни G7 обговорили використання Китаєм "економічного примусу" у своїх ділових операціях за кордоном.

 

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