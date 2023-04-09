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Санкции против россии: СМИ обвиняют США в лояльном отношении к рф в 2014 году

9 апреля 2023 23:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Министр юстиции США Меррик Гарлен. Фото: Reuters
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Министерство юстиции США расследовало очень мало дел из-за нарушений санкций, введенных против россии с 2014 года, и заняло более жесткую позицию в этом вопросе только после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.

Об этом пишет издание Politico.

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Санкции против россии в 2014 году

Издание проанализировало применение Министерством юстиции США санкций, экспортного контроля и других наказаний, направленных против россии за ее почти десятилетнее нападение на Украину. Исследование охватило сотни страниц судебных записей и других материалов, а также беседы с более чем десятком бывших американских чиновников, имеющих опыт в сфере национальной безопасности и правоохранительных органов.

Выводы исследования свидетельствуют о том, что, хотя Вашингтон с 2014 года ввел несколько раундов санкций против россии из-за ее вторжения в Украину, Министерство юстиции во времена администраций Барака Обамы и Дональда Трампа не предоставляло приоритету преследованию, связанному с этой войной, и нарушило небольшое количество дел вплоть до эскалации войны путиным в 2022 году.

Издание нашло 14 подобных уголовных дел с января 2014 по февраль 2022 года. Но некоторые из этих дел имели в лучшем случае только касательное отношение к Украине и могли не иметь отношения к войне.

Как изменились санкции против россии после полномасштабного вторжения

Число таких преследований в США резко возросло через несколько месяцев после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Прокуроры возбудили не менее 18 дел с обвинительными актами или обвинениями против не менее 39 человек. Но эти дела часто строятся на предполагаемых правонарушениях подозреваемых, которые имели место за несколько лет до этого, а это значит, что они могли бы быть привлечены к ответственности ранее, пишет издание.

"Выводы Politico поддерживают критиков, утверждающих, что Вашингтон и Запад в целом слишком долго были снисходительны к россии, особенно когда речь шла об Украине. Такие критики, среди которых есть российские диссиденты и украинские активисты, говорят, что Америка, в частности, должна была чаще и быстрее вводить и применять более жесткие санкции в отношении Украины и другие наказания после начального вторжения 2014 года", — пишет издание.

Напомним, недавно Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам россии дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.

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