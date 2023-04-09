Санкції проти рф: ЗМІ звинувачують США у лояльному ставленні до росії у 2014 році

Міністр юстиції США Меррік Гарлен. Фото: Reuters

Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ через порушення санкцій, запроваджених проти росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Про це пише видання Politico.

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Видання проаналізувало застосування Міністерством юстиції США санкцій, експортного контролю та інших покарань, спрямованих проти росії за її майже десятирічний напад на Україну. Дослідження охопило сотні сторінок судових записів та інших матеріалів, а також розмови з більш ніж десятком колишніх американських чиновників, які мають досвід у сфері національної безпеки та правоохоронних органів.

Висновки дослідження свідчать про те, що, хоча Вашингтон з 2014 року запровадив кілька раундів санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, Міністерство юстиції за часів адміністрацій Барака Обами і Дональда Трампа не надавало пріоритету переслідуванню, пов'язаному з цією війною, і порушило відносно невелику кількість справ аж до ескалації війни путіним у 2022 році.

Видання знайшло 14 подібних кримінальних справ з січня 2014 року по лютий 2022 року. Але деякі з цих справ мали в кращому разі лише дотичне відношення до України й могли не мати відношення до війни.

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Кількість таких переслідувань у США різко зросла за кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Прокурори порушили щонайменше 18 справ з обвинувальними актами або звинуваченнями проти щонайменше 39 осіб. Але ці справи часто будуються на передбачуваних правопорушеннях підозрюваних, які мали місце за кілька років до цього, а це означає, що вони потенційно могли б бути притягнуті до відповідальності раніше, пише видання.

"Висновки Politico підтримують критиків, які стверджують, що Вашингтон і Захід загалом занадто довго були поблажливими до росії, особливо коли мова йшла про Україну. Такі критики, серед яких є російські дисиденти та українські активісти, кажуть, що Америка, зокрема, повинна була частіше і швидше запроваджувати і застосовувати жорсткіші санкції щодо України та інші покарання після початкового вторгнення 2014 року", — пише видання.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій.