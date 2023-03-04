Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на 100 млн долларов: что предоставила страна

Саудовская Аравия предоставила гумпомощь

Саудовская Аравия направила три самолета с гуманитарной помощью в Украину, в рамках программы на 100 млн долларов. В частности, были отправлены 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла и средства гигиены.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Гумпомощь от Саудовской Аравии

По словам Ермака, указанные предметы будут распределены в шести регионах для оказания помощи тысячам людей, которые нуждаются в неотложной помощи.

Примечательно, что Меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Это событие свидетельствует о солидарности и поддержке между двумя государствами.

Украина выражает благодарность Саудовской Аравии за поддержку, которую она предоставляет. Эта гуманитарная помощь поможет улучшить жизненные условия для тысяч людей в Украине, которые попали в трудную ситуацию.

Напомним, что 26 февраля в Киеве находился министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауда. В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавшие предоставление Украине пакета помощи.