Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на 100 млн долларов: что предоставила страна
Саудовская Аравия направила три самолета с гуманитарной помощью в Украину, в рамках программы на 100 млн долларов. В частности, были отправлены 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла и средства гигиены.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Гумпомощь от Саудовской Аравии
По словам Ермака, указанные предметы будут распределены в шести регионах для оказания помощи тысячам людей, которые нуждаются в неотложной помощи.
Примечательно, что Меморандум о гуманитарной помощи на 100 млн долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Это событие свидетельствует о солидарности и поддержке между двумя государствами.
Украина выражает благодарность Саудовской Аравии за поддержку, которую она предоставляет. Эта гуманитарная помощь поможет улучшить жизненные условия для тысяч людей в Украине, которые попали в трудную ситуацию.
Напомним, что 26 февраля в Киеве находился министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауда. В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавшие предоставление Украине пакета помощи.