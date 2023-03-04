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Саудівська Аравія направила Україні гуманітарну допомогу на 100 млн доларів: що надала країна

4 березня 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Саудівська Аравія надала гумдопомогу
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Саудівська Аравія направила три літаки з гуманітарною допомогою до України, в рамках програми на 100 млн доларів. Зокрема, було відправлено 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри та засоби гігієни.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, зазначені предмети будуть розподілені у шести регіонах для надання допомоги тисячам людей, які потребують невідкладної допомоги.

Примітно, що Меморандум про гуманітарну допомогу на 100 млн доларів було підписано під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія Його Світлості Принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда. Ця подія свідчить про солідарність та підтримку між двома державами.

Україна висловлює подяку Саудівській Аравії за підтримку, яку вона надає. Ця гуманітарна допомога допоможе покращити життєві умови для тисяч людей в Україні, які потрапили у скрутну ситуацію.

Нагадаємо, що 26 лютого у Києві був міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауда. У рамках візиту в Офісі Президента було підписано два документи, які формалізували надання Україні пакета допомоги.

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