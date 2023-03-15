Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией
Литовский парламент единогласно признал российскую группу "Вагнер" террористической организацией, представляющей угрозу безопасности государства и общества. Документ поддержали 117 депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины 15 марта.
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Парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.
В резолюции отмечается, что ЧВК "Вагнер", основанная приближенным к президенту россии путина бизнесменом Евгением Пригожиным — является теневым инструментом российской власти. В частности она бесплатно получает от российского правительства военную технику и использует российскую военную инфраструктуру.
"Наемники частной военной компании "Вагнер" российской федерации, активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировку жилых домов и других гражданских объектов, приравниваемую к терроризму", — сказано в документе.
Депутаты отдельно выступили за принятие в Литве закона о предотвращении терроризма. Он должен предусматривать конкретные критерии, на основе которых правительство или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, а также налагать соответствующие санкции, применяемые к лицам за участие в деятельности таких террористических организаций.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина будет лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.