Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

За такую резолюцию Сейма единогласно проголосовали 117 депутатов и депутатов

Литовский парламент единогласно признал российскую группу "Вагнер" террористической организацией, представляющей угрозу безопасности государства и общества. Документ поддержали 117 депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины 15 марта.

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Парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как "Вагнер", созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.

В резолюции отмечается, что ЧВК "Вагнер", основанная приближенным к президенту россии путина бизнесменом Евгением Пригожиным — является теневым инструментом российской власти. В частности она бесплатно получает от российского правительства военную технику и использует российскую военную инфраструктуру.

"Наемники частной военной компании "Вагнер" российской федерации, активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировку жилых домов и других гражданских объектов, приравниваемую к терроризму", — сказано в документе.

Депутаты отдельно выступили за принятие в Литве закона о предотвращении терроризма. Он должен предусматривать конкретные критерии, на основе которых правительство или уполномоченное им учреждение будет утверждать список террористических организаций, а также налагать соответствующие санкции, применяемые к лицам за участие в деятельности таких террористических организаций.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнера" международной преступной организацией. Также Украина будет лоббировать принятие аналогичных решений в парламентах государств-партнеров.