Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

За таку резолюцію Сейму одноголосно проголосували 117 депутатів і депутаток

Литовський парламент одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією, яка становить загрозу безпеці держави та суспільства. Документ підтримали 117 депутатів.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України 15 березня.

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Парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні.

У резолюції наголошується, що ПВК "Вагнер", заснована наближеним до президента рф путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним — є тіньовим інструментом російської влади. Зокрема, вона безкоштовно отримує від російського уряду військову техніку та використовує російську військову інфраструктуру.

"Найманці приватної військової компанії "Вагнер" російської федерації, яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії — вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об'єктів, що прирівнюється до тероризму", — сказано у документі.

Депутати окремо виступили за прийняття в Литві закону про запобігання тероризму. Він має передбачати конкретні критерії, на основі яких уряд або уповноважена ним установа затверджуватиме список терористичних організацій, а також накладатиме відповідні санкції, які мають застосовуватися до осіб за участь у діяльності таких терористичних організацій.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна лобіюватиме ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів.