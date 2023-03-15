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Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

15 березня 2023 12:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
За таку резолюцію Сейму одноголосно проголосували 117 депутатів і депутаток
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Литовський парламент одноголосно визнав російську групу "Вагнер" терористичною організацією, яка становить загрозу безпеці держави та суспільства. Документ підтримали 117 депутатів. 

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України 15 березня.

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Деталі

Парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких груп найманців, таких як "Вагнер", створених за підтримки російської влади, для здійснення злочинів агресії в Україні. 

У резолюції наголошується, що ПВК "Вагнер", заснована наближеним до президента рф путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним — є тіньовим інструментом російської влади. Зокрема, вона безкоштовно отримує від російського уряду військову техніку та використовує російську військову інфраструктуру.

"Найманці приватної військової компанії "Вагнер" російської федерації, яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії — вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об'єктів, що прирівнюється до тероризму",  — сказано у документі.

Депутати окремо виступили за прийняття в Литві закону про запобігання тероризму. Він має передбачати конкретні критерії, на основі яких уряд або уповноважена ним установа затверджуватиме список терористичних організацій, а також накладатиме відповідні санкції, які мають застосовуватися до осіб за участь у діяльності таких терористичних організацій.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада прийняла постанову про визнання російської приватної військової компанії "Вагнера" міжнародною злочинною організацією. Також Україна лобіюватиме ухвалення аналогічних рішень у парламентах держав-партнерів. 

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